У батьків не проситиме: інсайдери розповіли, який бізнес син Бекхемів хоче відкрити на гроші свого тестя

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін продовжує шукати шляхи своєї реалізації у житті.

Хлопець, який нещодавно представив свій бренд випічки Beck's Buns, планує відкрити ресторан бургерів у Лос-Анджелесі. Як інформують The Sun, за фінансовою допомогою кулінар звернувся до мільярдера Нельсона Пельтца, батька його дружини, 30-річної акторки Ніколи Пельтц.

Схоже, сімейний конфлікт між Бекхемами не збирається завершувати, а первісток зіркового подружжя не планує повертатися до Лондона найближчим часом та просити підтримки у батьків.

Допомогти Брукліну відкрити бургерну погодився його тесть Фото instagram

У своєму блозі син футболіста часто ділився авторськими рецептами. Цікаво, які варіанти бургерів будуть представлені в його ресторані? Кадр з instagram

"Бруклін давно мріяв відкрити ресторан у Лос-Анджелесі, де він живе. Ця мрія нарешті здійснилася… Це те, чого він завжди хотів. Він має повну підтримку Ніколи та її родини, включаючи її батька-бізнесмена Нельсона, і дуже захоплений своїм майбутнім", — каже джерело.

Нікола та її тато завжди готові підтримувати Брукліна, в тому числі й фінансово. А останнім часом хлопець все більше часу проводить з родиною дружини Фото instagram

Нащадок Бекхемів пробував розвиватися в різних сферах. Нещодавно ми детальніше розповідали про його кар'єру Кадр з instagram

Нагадаємо, родинний конфлікт почався, коли Бруклін та Нікола стали ігнорувати важливі сімейні свята. Спочатку у мережі підозрювали, що хлопець посварився зі своїм молодшим братом, 23-річним Ромео через дівчину. Пізніше інсайдери заявили, нібито Девід і Вікторія мають погані стосунки з невісткою і думають, що вона контролює та обмежує їхнього сина.

Тим часом молоде подружжя переїхало у розкішний маєток до США та влаштувало собі ефектне друге весілля, на яке вони не запросили нікого з Бекхемів. Нещодавно ТаблоID в деталях описував причини сварки знаменитих родичів.