У батьків не проситиме: інсайдери розповіли, який бізнес син Бекхемів хоче відкрити на гроші свого тестя
Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін продовжує шукати шляхи своєї реалізації у житті.
Хлопець, який нещодавно представив свій бренд випічки Beck's Buns, планує відкрити ресторан бургерів у Лос-Анджелесі. Як інформують The Sun, за фінансовою допомогою кулінар звернувся до мільярдера Нельсона Пельтца, батька його дружини, 30-річної акторки Ніколи Пельтц.
Схоже, сімейний конфлікт між Бекхемами не збирається завершувати, а первісток зіркового подружжя не планує повертатися до Лондона найближчим часом та просити підтримки у батьків.
"Бруклін давно мріяв відкрити ресторан у Лос-Анджелесі, де він живе. Ця мрія нарешті здійснилася… Це те, чого він завжди хотів. Він має повну підтримку Ніколи та її родини, включаючи її батька-бізнесмена Нельсона, і дуже захоплений своїм майбутнім", — каже джерело.
Нагадаємо, родинний конфлікт почався, коли Бруклін та Нікола стали ігнорувати важливі сімейні свята. Спочатку у мережі підозрювали, що хлопець посварився зі своїм молодшим братом, 23-річним Ромео через дівчину. Пізніше інсайдери заявили, нібито Девід і Вікторія мають погані стосунки з невісткою і думають, що вона контролює та обмежує їхнього сина.
Тим часом молоде подружжя переїхало у розкішний маєток до США та влаштувало собі ефектне друге весілля, на яке вони не запросили нікого з Бекхемів. Нещодавно ТаблоID в деталях описував причини сварки знаменитих родичів.