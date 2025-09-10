У батьків не проситиме: інсайдери розповіли, який бізнес син Бекхемів хоче відкрити на гроші свого тестя

Карина Тімкова - 10 вересня, 15:00

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін продовжує шукати шляхи своєї реалізації у житті.

Хлопець, який нещодавно представив свій бренд випічки Beck's Buns, планує відкрити ресторан бургерів у Лос-Анджелесі. Як інформують The Sun, за фінансовою допомогою кулінар звернувся до мільярдера Нельсона Пельтца, батька його дружини, 30-річної акторки Ніколи Пельтц.

Схоже, сімейний конфлікт між Бекхемами не збирається завершувати, а первісток зіркового подружжя не планує повертатися до Лондона найближчим часом та просити підтримки у батьків.

Син Бекхемів збирається відкрити ресторан в США на фінансування тестя

Допомогти Брукліну відкрити бургерну погодився його тесть

Фото instagram

Син Бекхемів планує продавати бургери у своєму ресторані, який відкриє його тесть

У своєму блозі син футболіста часто ділився авторськими рецептами. Цікаво, які варіанти бургерів будуть представлені в його ресторані?

Кадр з instagram

"Бруклін давно мріяв відкрити ресторан у Лос-Анджелесі, де він живе. Ця мрія нарешті здійснилася… Це те, чого він завжди хотів. Він має повну підтримку Ніколи та її родини, включаючи її батька-бізнесмена Нельсона, і дуже захоплений своїм майбутнім", — каже джерело.

Син Бекхемів відкриває ресторан в Лос-Анджелесі за кошт свого тестя

Нікола та її тато завжди готові підтримувати Брукліна, в тому числі й фінансово. А останнім часом хлопець все більше часу проводить з родиною дружини

Фото instagram
Син Бекхемів відкриває новий бізнес з фінансуванням батька своєї дружини

Нащадок Бекхемів пробував розвиватися в різних сферах. Нещодавно ми детальніше розповідали про його кар'єру

Кадр з instagram

Нагадаємо, родинний конфлікт почався, коли Бруклін та Нікола стали ігнорувати важливі сімейні свята. Спочатку у мережі підозрювали, що хлопець посварився зі своїм молодшим братом, 23-річним Ромео через дівчину. Пізніше інсайдери заявили, нібито Девід і Вікторія мають погані стосунки з невісткою і думають, що вона контролює та обмежує їхнього сина.

Тим часом молоде подружжя переїхало у розкішний маєток до США та влаштувало собі ефектне друге весілля, на яке вони не запросили нікого з Бекхемів. Нещодавно ТаблоID в деталях описував причини сварки знаменитих родичів.

Читайте також:

На тлі сварки з батьками: син Бекхемів витатуював на спині інтимний лист від дружини. Фото

Син Бекхемів показався на вечірці свого тестя після того, як не з'явився на ювілеї батька. Фото

Розкол серед Бекхемів поглиблюється? Найближчі родичі Брукліна заблокували його в Instagram

бекхеми
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів