Вирвалися з темряви: Джолі, Лохан, Дауні-молодший та інші зірки, які змінили життя на 180 градусів

Сьогодні ми їх знаємо як ідеальних і успішних, втім не всім відомо, які випробування вони пройшли. Наркотики, алкоголь, небезпечна поведінка і моменти, коли життя висіло на ниточці - усе це та багато іншого було в біографії цих селеб.

Про зірок, які змогли вибратися з темряви і змінили своє життя на 180 градусів - читайте в матеріалі ТаблоID.

Роберт Дауні-молодший

Роберт Дауні-молодший, який сьогодні є одним з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду, колись був прикладом змарнованого таланту.

Прорив у його кар'єрі стався в 1987 році, коли він зіграв наркомана у фільмі "Менше нуля". А у період з 1996 по 2001 рік актор кілька разів мав проблеми з законом - спочатку його знайшли в стані алкогольного сп'яніння з кокаїном, героїном і пістолетом. У 2000 році його знову затримали з кокаїном і метамфетаміном у готельному номері. А в 2001 році його затримали, коли він блукав вулицями босоніж під впливом наркотиків, перебуваючи на умовно-достроковому звільненні. Цікаво, що в цей період він час від часу вражав своєю грою і навіть отримав номінацію на "Оскар" за роль у фільмі "Чаплін".

Коли Дауні-молодший розпочинав карʼєру, то мав великі проблеми із залежностями фото з instagram актора

Шлях до спокути почався в 2003 році: на зйомках фільму "Готика" Дауні-молодший познайомився з продюсеркою Сюзан Левін, з якою одружився два роки по тому. Левін погодилася вийти за нього заміж за умови, що він назавжди відмовиться від наркотиків. Актор почав терапію: рехаб, бойове мистецтво Він Чун Кунг-фу, медитація та близькі допомогли йому одужати.

У 2008 році Дауні-молодший знявся у фільмі "Залізна людина", де зіграв роль Тоні Старка - багатія, який став борцем зі злочинністю. Фільм мав величезний успіх, що дало початок серії "Месники" і закріпило за актором статус зірки.

Сюзан врятувала Роберта Фото Getty Images

Анджеліна Джолі

Оскароносну актрису, гуманітарну діячку та секссимвола Анджеліну Джолі на початку її кар'єри часто називали "диким дитям" - зірка відкрито говорила про самоушкодження та зловживання наркотиками.

Все почалося, коли Джолі була підлітком і почала вживати наркотики та завдавати собі шкоди. У 1996 році, під час весілля з актором Джонні Лі Міллером, вона одягла білу футболку з його ім'ям, написаним власною кров'ю.

Після розлучення з Міллером у 1999 році вона вийшла заміж за актора Біллі Боба Торнтона. Пара була відома пристрасними стосунками, а також дивакуватими вчинками.

Тим часом бурхливий спосіб життя Джолі продовжував потрапляти в новини - від її госпіталізації в психіатричну клініку після нервового зриву і стосунків з актрисою Дженні Шімідзу до її скандального поцілунку зі старшим братом Джеймсом під час церемонії вручення премії "Оскар" у 2000 році.

Поворотний момент настав, коли вона отримала головну роль у фільмі "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць". Під час зйомок у Камбоджі актриса зрозуміла тяжке становище біженців. Зворушена цим, Джолі вирушила у свою першу закордонну благодійну місію - 18-денну поїздку до Танзанії.

Зараз Анджеліна - амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ і сама виховує шістьох дітей від шлюбу з Піттом, а той небезпечний спосіб життя залишила у минулому.

Зараз Джолі веде майже зразковий спосіб життя Фото Getty Images

Ліндсей Лохан

Сьогодні дитяча зірка Ліндсей Лохан щасливо одружена з фінансистом Бадером Шамасом та має сина Луая. Проте в часи розквіту її кар’єри зірка зіткнулася зі зловживанням алкоголем і наркотиками.

Лохан доводилося перебувати в реабілітаційних закладах, проходити курси лікування, після яких вона знову зривалася і потрапляла у в'язницю.

Пліч-о-пліч із залежностями актриса зіштовхнулася також з аб’юзивними стосунками. Серед таких - роман із росіянином Єгором Тарабасовим, з яким Лохан збиралася до вівтаря.

Новою сторінкою у житті Ліндсей став, як не дивно, іслам. Достеменно невідомо, чи зірка просто цікавилася релігією, чи дійсно прийняла її. Однак після чуток про це у 2017-му вона зникла з радарів.

В 2022-му акторка оголосила про заміжжя, у 2023 народила первістка, а вже у 2024-му почала активно з'являтися на екранах, зокрема у стрічках "Незабутнє Різдво" та "Ірландське бажання".

Зараз Ліндсей виглядає здоровою і щасливою Фото instagram

Тім Аллен

Один з улюблених комедійних акторів США, Тім Аллен, почав заробляти гроші під час навчання у Західному Мічиганському університеті, продаючи наркотики. Він продовжував це робити навіть після закінчення вишу, поки у 1978-му разом зі спільником не був заарештований у Мічигані за зберігання 1 кг кокаїну.

Засуджений до восьми років тюремного ув'язнення, він в кінцевому підсумку відсидів 28 місяців у федеральній виправній установі. Час, проведений у в'язниці, пробудив у ньому інтерес до гумору - він розважав як охоронців, так і ув'язнених.

Після звільнення погляд Аллена на життя змінився, і він почав свою комедійну кар'єру в Comedy Castle в Детройті. Після появи в декількох спеціальних програмах на телебаченні актор нарешті отримав власне шоу під назвою "Home Improvement". Колишній засуджений перетворився на одного з найталановитіших акторів Голлівуду, а його найвідомішими ролями стали "Санта Клаус" і роль Базза Лайтера в серії мультфільмів "Історія іграшок", що підкорили весь світ.

Семюель Л. Джексон

Що об'єднує "Тропічну лихоманку", "Парк Юрського періоду", "Кримінальне чтиво" і "Джанго вільний"? Усюди грав голлівудський актор Семюель Л. Джексон. Втім, його життя не завжди було сповнено продуктивності і успіху.

Семюель почав експериментувати з алкоголем і наркотиками в 1970-х роках, коли був театральним актором. Все б продовжувалося так і далі, якби не його дружина Ла Таня і дочка Зої, які наполягли, щоб він пройшов реабілітацію.

Семюеля врятувала родина Кадр з фільму "Кримінальне чтиво"

Як не дивно, через два тижні після реабілітації Джексон почав зніматися у фільмі "Тропічна лихоманка", де грав наркомана. Ця роль стала катарсисом для актора, що відчули критики і високо оцінили. Ба більше, на Каннському кінофестивалі 1991 року спеціально для нього була створена нагорода "Кращий актор другого плану".

З того часу Джексон не оглядався назад у темряву.

Памела Андерсон

Секссимвол, дружина рокзірки та ікона стилю Памела Андерсон як ніхто знає, що таке бурхливе життя. Чого тільки вартують її скандальновідомі стосунки з барабанщиком Томмі Лі. Ріки алкоголю, нескінченні вечірки і злите сексвідео. На додачу, від колишнього чоловіка Памела заразилася і гепатитом С, коли вони робили тату однією голкою.

Раніше Пем відчайдушно гуляла Фото Getty Images

Сьогодні Андерсон - повна протилежність: розслаблений одяг, відсутність макіяжу, спокійний спосіб життя - стало ясно, що зірка знайшла себе.

Памела дебютувала на Бродвеї в 2022 році в ролі Роксі Харт у мюзиклі "Чикаго" і отримала схвальні відгуки критиків. А серйозна роль Андерсон в "Остання шоугьорл" змусила усіх зупинитися і звернути увагу на її неймовірний акторський талант. Акторка навіть була номінована на "Золотий глобус".

В особистому житті, вірогідно, теж настав спокій - Памелі Андерсон приписують стосунки з актором Ліамом Нісоном через очевидну хімію між ними.

А ще, після бурхливого життя, Пем знайшла нове хобі - садівництво.

А нещодавно Андерсон, яка не боїться вікових змін, зʼявилася у сорочці від українського бренду Фото Getty Images

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі одна з тих зірок, які пережили складне дитинство. Бідність, сексуальне насильство і наркотики були супутниками майбутньої селебріті. Вінфрі мала кокаїнову залежність у юнацтві і перебувала в абʼюзивних стосунках.

"Я завжди відчувала, що проблема не в наркотиках, а в тому, що я була залежна від чоловіка. Я не можу придумати нічого, чого б я не зробила для нього", - казала Опра.

Ба більше, у 14 років Опра народила сина, який, на жаль, прожив недовго. Ще під час навчання у школі вона була змушена підробляти, і саме це дало їй шанс отримати місце ведучої на радіо, що згодом стало початком її кар’єрного злету.

Опра пройшла тернистий шлях, щоб змінити своє життя на краще фото getty images

У 2003 році Вінфрі увійшла в історію, ставши першою чорношкірою жінкою-мільярдеркою у світі і залишалася єдиною до 2013 року. Медіамагнатка, ведуча ток-шоу, актриса і філантропка - життя Вінфрі є посібником про те, як вибратися з темряви і стати іконою для інших.

