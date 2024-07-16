Стало відомо, коли насправді актор Ханумак виїхав з країни

На початку липня колишній актор Студії "Квартал 95" Руслан Ханумак повідомив, що виїхав до сина у США і, судячи зо всього, повертатися не збирається.

Тоді 34-річний шоумен запевняв, що підставою для перетину кордону стала його астма і закони він не порушував. Щоправда, згодом цей пост зник з Instagram Ханумака, який, певно, дізнався, що астма в легкій формі вже не є причиною відстрочки від мобілізації.

Утім, як стало відомо УП з власних джерел, Руслана нема в Україні не з липня чи червня, а ще з початку травня.

Ханумак не в Україні вже два місяці

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За інформацією УП, саме у першій декаді травня Ханумак перетнув кордон у пункті пропуску Вілок на українсько-угорській дільниці.

Нагадаємо, в лютому блогер Андрій Гонковський виїхав з країни на благодійний івент в Польщу та відтоді не повертався. Нещодавно вони разом зі своєї цивільною дружиною Танею Пренткович заявили, що зрадниками себе не ваажють.