Insta-рік: сосиска Тимошенко, Зе-шаурма, дебют Аністон та інші яскраві дописи 2019-го
2019-й рік промайнув так швидко, що не встили й озирнутися. Яким він був, ми вирішили нагадати вам, поглянувши на нього, так би мовити, крізь призму Instagram.
Отже,
СІЧЕНЬ
На тих, хто проспав новорічну ніч і не дивився урочисте телезвернення президента коміка Володимира Зеленського на каналі "1+1", уранці чекав сюрприз у Instagram.
Артист "Кварталу 95" оголосив, що вирішив балотуватися на пост голови держави. Між іншим, із соцмереж про цю радість дізналася і його дружина Олена. Зеленський просто забув попередити свою майбутню першу леді.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЛЮТИЙ
Свято, яке хоч якось помагає пережити останній місяць зими - День закоханих. 14-го лютого вся стрічка традиційно в квітах та привітаннях коханим. Зокрема на мімімі потягло й політиків. А Олег Ляшко заразом розсекретив, що зве свою дружину Росіту чоловічим ім'ям.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
БЕРЕЗЕНЬ
Кулінарним "камінг-аутом" у березні скаламутила мережу Юлія Тимошенко. Апологет здорового способу життя, яка навіть сирники готує на стевії, несподівано зізналася в любові до сосисок із заправки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес у березні вкотре довела: не існує такого віку, коли вже запізно закохуватися. Незадовго до свого 50-річчя зірка заручилася. Це буде її четвертий - та, сподіваймося, дуже щасливий - шлюб.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
КВІТЕНЬ
У квітні країна переживала другий тур президентських виборів. Фото себе з дільниці не запостив хіба що лінивий. Ось головний вовк української естради Олег Винник - запостив.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ТРАВЕНЬ
Сучасна монархія не пасе задніх, а слідує за трендами. Наймолодшого правнука королеви Єлизавети, первістка принца Гаррі та Меган Маркл у травні вперше офіційно представили світові через Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А президент Зеленський вирішив показати громадянам своєї країни, як їсть фастфуд. Вони з шаурмою набрали понад півтора мільйони лайків.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЧЕРВЕНЬ
У червні Олена Зеленська вирушила у свою першу закордонну поїздку в статусі першої леді - в костюмі від українського бренду та з торбинкою за 300 доларів. І зафіксувати цей історичний момент у фотоблозі не забула.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЛИПЕНЬ:
У липні соцмережа шаленіла від чергового челенджу - треба було ударом ноги збити кришечку з пляшки. Наші селебріті теж спробували. Дехто навіть не ногою.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
СЕРПЕНЬ
24-го серпня відбулася Хода Гідності, режисером якої став кліпмейкер Алан Бадоєв. Її охрестили "Зе-парадом" та від душі відфотожабили. А фото й відео з дійства потім постили в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ВЕРЕСЕНЬ
У вересні мамами стали колишня співачка Санта Дімопулос та гімнастка Лілія Подкопаєва. В них обох народилися донечки, Софія та Евеліна. Обидві мамусі поділилися радістю в соцмережі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
UNIVERSE ✨ _________ #magicmoments #loveisintheair #girlpower
ЖОВТЕНЬ
У жовтні Instagram отримав нового користувача, який одразу вирвався у топ-блогери. Актриса Дженніфер Аністон, котра дуже довго опиралася і не заводила сторінок у соцмережах, нарешті капітулювала - і добре зробила.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А співак Рікі Мартін поділився з фолловерами своїм щастям - у нього з чоловіком Джваном Йозефом народився синочок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЛИСТОПАД
На Хелловін Instagram-стрічки були моторошні - у хорошому сенсі. Химерні костюми, вигуляні з нагоди найстрашнішої ночі року, з 31-жовтня на 1-ше листопада, вигадники постили в мережі. Як завжди, королевою жахіть стала супермодель Гайді Клум.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
14 hours in 5 minutes 🎃🧟♀️👻 I had so much fun getting ready for #HeidiKlumHalloween. Thank you @amazonprimevideo - I loved spending the day with you!
А ще у листопаді зібралися разом та потішили мережу спільними фото зірки улюбленого серіалу 1990-х "Район Мелроуз".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ГРУДЕНЬ
Безперечною Insta-зіркою грудня ми вважаємо Санну Марін, 34-річну прем'єр-міністерку Фінляндії. Вона стала наймолодшою в історії людиною, що обійняла цю посаду.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Еротика-2019: голодупі Каменських, Полякова і Могилевська та груди 61-річної Шерон Стоун