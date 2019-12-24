Insta-рік: сосиска Тимошенко, Зе-шаурма, дебют Аністон та інші яскраві дописи 2019-го

2019-й рік промайнув так швидко, що не встили й озирнутися. Яким він був, ми вирішили нагадати вам, поглянувши на нього, так би мовити, крізь призму Instagram.

Отже,

СІЧЕНЬ

На тих, хто проспав новорічну ніч і не дивився урочисте телезвернення президента коміка Володимира Зеленського на каналі "1+1", уранці чекав сюрприз у Instagram.

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Артист "Кварталу 95" оголосив, що вирішив балотуватися на пост голови держави. Між іншим, із соцмереж про цю радість дізналася і його дружина Олена. Зеленський просто забув попередити свою майбутню першу леді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 31 Дек 2018 в 2:03 PST

ЛЮТИЙ

Свято, яке хоч якось помагає пережити останній місяць зими - День закоханих. 14-го лютого вся стрічка традиційно в квітах та привітаннях коханим. Зокрема на мімімі потягло й політиків. А Олег Ляшко заразом розсекретив, що зве свою дружину Росіту чоловічим ім'ям.

БЕРЕЗЕНЬ

Кулінарним "камінг-аутом" у березні скаламутила мережу Юлія Тимошенко. Апологет здорового способу життя, яка навіть сирники готує на стевії, несподівано зізналася в любові до сосисок із заправки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko) 17 Мар 2019 в 5:48 PDT

Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес у березні вкотре довела: не існує такого віку, коли вже запізно закохуватися. Незадовго до свого 50-річчя зірка заручилася. Це буде її четвертий - та, сподіваймося, дуже щасливий - шлюб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 12 Мар 2019 в 9:21 PDT

КВІТЕНЬ

У квітні країна переживала другий тур президентських виборів. Фото себе з дільниці не запостив хіба що лінивий. Ось головний вовк української естради Олег Винник - запостив.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 21 Апр 2019 в 12:49 PDT

ТРАВЕНЬ

Сучасна монархія не пасе задніх, а слідує за трендами. Наймолодшого правнука королеви Єлизавети, первістка принца Гаррі та Меган Маркл у травні вперше офіційно представили світові через Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Май 2019 в 8:39 PDT

А президент Зеленський вирішив показати громадянам своєї країни, як їсть фастфуд. Вони з шаурмою набрали понад півтора мільйони лайків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 29 Май 2019 в 5:23 PDT

ЧЕРВЕНЬ

У червні Олена Зеленська вирушила у свою першу закордонну поїздку в статусі першої леді - в костюмі від українського бренду та з торбинкою за 300 доларів. І зафіксувати цей історичний момент у фотоблозі не забула.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 4 Июн 2019 в 12:01 PDT

ЛИПЕНЬ:

У липні соцмережа шаленіла від чергового челенджу - треба було ударом ноги збити кришечку з пляшки. Наші селебріті теж спробували. Дехто навіть не ногою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 4 Июл 2019 в 2:50 PDT

СЕРПЕНЬ

24-го серпня відбулася Хода Гідності, режисером якої став кліпмейкер Алан Бадоєв. Її охрестили "Зе-парадом" та від душі відфотожабили. А фото й відео з дійства потім постили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 24 Авг 2019 в 12:38 PDT

ВЕРЕСЕНЬ

У вересні мамами стали колишня співачка Санта Дімопулос та гімнастка Лілія Подкопаєва. В них обох народилися донечки, Софія та Евеліна. Обидві мамусі поділилися радістю в соцмережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram UNIVERSE ✨ _________ #magicmoments #loveisintheair #girlpower Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official) 19 Сен 2019 в 5:08 PDT

ЖОВТЕНЬ

У жовтні Instagram отримав нового користувача, який одразу вирвався у топ-блогери. Актриса Дженніфер Аністон, котра дуже довго опиралася і не заводила сторінок у соцмережах, нарешті капітулювала - і добре зробила.

А співак Рікі Мартін поділився з фолловерами своїм щастям - у нього з чоловіком Джваном Йозефом народився синочок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido Публикация от Ricky (@ricky_martin) 29 Окт 2019 в 3:48 PDT

ЛИСТОПАД

На Хелловін Instagram-стрічки були моторошні - у хорошому сенсі. Химерні костюми, вигуляні з нагоди найстрашнішої ночі року, з 31-жовтня на 1-ше листопада, вигадники постили в мережі. Як завжди, королевою жахіть стала супермодель Гайді Клум.

А ще у листопаді зібралися разом та потішили мережу спільними фото зірки улюбленого серіалу 1990-х "Район Мелроуз".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laura Leighton (@lauraleightonforreal) 27 Ноя 2019 в 12:42 PST

ГРУДЕНЬ

Безперечною Insta-зіркою грудня ми вважаємо Санну Марін, 34-річну прем'єр-міністерку Фінляндії. Вона стала наймолодшою в історії людиною, що обійняла цю посаду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sanna Marin (@sannamarin) 22 Дек 2019 в 3:51 PST

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