З часів появи Супермена у 1938 року, який став іконою американської культури, Голлівуд завжди шукав й інших героїв.

Будь то Ахіллес в обличчі Бреда Пітта в “Трої”. Шотландський лицар Вільям Воллес в “Хороброму серці”, якого зіграв Мел Гібсон. Або відчайдушний ірландець із зухвалою усмішкою Ді Капріо у “Бандах Нью-Йорка”.

Чи звернеться Голлівуд до українських персонажів та епосу – лише питання часу. Бо завдяки звитяжності ЗСУ західний світ відкриває для себе Україну з її героїчної сторони.

ТаблоID спільно з мужнім брендом “Козацька Рада” у спецпроєкті M-Life розповідає про козацьких ватажків, на яких варто звернути увагу не лише українським, а й голлівудським сценаристам.