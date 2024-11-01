СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Козацькі супергерої, гідні Голлівуду:  

Сірко, Мамай, Наливайко й не тільки

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Спецпроєкт
01 листопада 2024
З часів появи Супермена у 1938 року, який став іконою американської культури, Голлівуд завжди шукав й інших героїв.
Будь то Ахіллес в обличчі Бреда Пітта в “Трої”. Шотландський лицар Вільям Воллес в “Хороброму серці”, якого зіграв Мел Гібсон. Або відчайдушний ірландець із зухвалою усмішкою Ді Капріо у “Бандах Нью-Йорка”.
Чи звернеться Голлівуд до українських персонажів та епосу – лише питання часу. Бо завдяки звитяжності ЗСУ західний світ відкриває для себе Україну з її героїчної сторони.
ТаблоID спільно з мужнім брендом “Козацька Рада” у спецпроєкті M-Life розповідає про козацьких ватажків, на яких варто звернути увагу не лише українським, а й голлівудським сценаристам.
сірко
підкова
палій
наливайко
кішка
мамай

Сірко

У кожного супергероя мають бути свої таємниці. Є вони й у Івана Сірка. 
У кожного супергероя мають бути свої таємниці. Є вони й у Івана Сірка. Де саме, в якій сім’ї народилась майбутня легенда, та чому Сірко приєднався до січовиків, історія, за законами жанру, замовчує.
Багато разів зустрівшись із загонами Сірка, османи стверджували, що зброя не діє на цього козацького супергероя, який навіть народився із зубами.
Кажуть, Сірко не програв жодної битви. Принаймні, важливої.
На його рахунку близько 60 блискучих перемог – від підкореного Ізмаїла до захопленого Бахчисарая.
Зірка українських пісень та казок помер своєю смертю. Але й після неї, за легендою, допомагав побратимам перемагати.
Існують перекази, що тіло або руку легендарного Сірка ще п’ять років брали у походи, в яких ворог кожного разу був безсилим перед козаками.

Підкова

Історія життя та загибелі Івана Підкови гідна вишуканої голлівудської драми, в якій відсутність хепіенду компенсує лицарська звитяга.
За однією з версій, рідний брат господаря Молдовського князівства Івана Лютого, за іншою – угорського роду Баторіїв, Іван Підкова з’явився на Січі в середині 16 століття.
“Підковою” його прозвали козаки. Подейкують, зріст Івана був 2 метри 30 сантиметрів. Він здатен був гнути підкови та зупиняти віз, запряжений декількома кіньми.
Козацький ватажок брав участь у морських походах, наводив жах на татар під Очаковим та Кафою.
Серйозно докучав Османській імперії, і навіть на деякий час став молдовським господарем.
Через незговірливість та бунтівний характер Підкову стратили за наказом польського короля у центрі Львова. Але останнє слово було за лицарем, в якому перед натовпом він наголосив, що завжди боровся заради добра та діяв на користь батьківщини.

Палій

У кожного супергероя має бути своя суперсила.
У ватажка Фастівського полку Семена Гурка, відомого як Семен Палій, їх було декілька. Перша – давати прочуханів ворогу, що зрозуміло з його козацького прізвиська, яке він отримав на Січі. Друга – вміння виходити на свободу попри два ув’язнення, що трапились у його житті.
Здобувши освіту у Києво-Могилянській академії, Семен Палій у подальшому житті здобув багато військових перемог.
Рятував із козаками Європу, зокрема Австрійську імперію, від турків, за що король Ян III Собеський надав йому привілеї та називав у листах “богатирем з-під Відня”.
Палій боронив від нападів татар Білу Церкву, Фастів, Смілу, Умань, Немирів та Кам’янець-Подільский. А на початку 18 століття очолив разом із Самійлом Самусем так звану “другу Хмельниччину” – повстання проти Польщі.
Палій сидів у польській в’язниці, був у засланні в російському Сибіру. Але помер вільним на Київщині.

Наливайко

За півстоліття до визвольної війни Хмельницького, коли масштабні повстання проти польської шляхти ще не були мейнстрімом, зійшла суперзірка Северина Наливайка.
Його ім’я було на вустах наприкінці 16 століття.
Северин, який разом із козаками боронив Європу від турків, зажадав визнання козацьких устоїв. Але, не отримавши поваги, військо Наливайка почало свою переможну ходу аж до Галичини, Волині та земель Південної Білорусі.
До боротьби козаків проти шляхти приєднувались інші повстанські загони, які робили життя можновладців нестерпним. Приборкати повстання польська влада змогла лише через два роки.
Наливайка стратили в центрі Варшави. Але в пантеоні безсмертних героїв козацької історії він посідає одне з перших місць.

Кішка

Справжньому супергерою підвладні будь-які стихії. Полководець Самійло Кішка особливо вправно підкорював морську.
Фішкою Кішки були військові походи на човнах-чайках.
Він – один із тих лицарів, що зробили козацьку флотилію потужною силою у Чорному та Азовському морях.
Десант, який висаджувався з чайок Кішки, не давав розслабитися важливим турецьким портам-фортецям. Морські баталії набули таких масштабів, що турецький султан скаржився польському королю, щоб той вгамував настирливих козаків.
Під час одного з походів Кішка потрапив у турецький полон, де пробув 29 років весляром на галерах. Але вибрався з кайданів, організував повстання та втік з побратимами на батьківщину, де став гетьманом.

Мамай

Якщо й існує супергерой, крутіший за всіх супергероїв, то ось він – сидить в позі лотоса з бандурою. Позаду нього всі атрибути лицаря: кінь, зброя та пляшка вина.
Попри зовню безтурботність та миролюбність козака Мамая, з якими він увійшов у фольклор та живопис, цей воїн завжди готовий дати бій. Головне – не чіпати його.
Мамай – квінтесенція всіх козацьких героїв.
Здобувши в битвах свободу, він має право на відпочинок. Він здатен творити так само вправно, як і нищити ворогів, які порушили його спокій та особистий простір.
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Спецпроєкт
03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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