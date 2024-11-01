У кожного супергероя має бути своя суперсила.
У ватажка Фастівського полку Семена Гурка, відомого як Семен Палій, їх було декілька. Перша – давати прочуханів ворогу, що зрозуміло з його козацького прізвиська, яке він отримав на Січі. Друга – вміння виходити на свободу попри два ув’язнення, що трапились у його житті.
Здобувши освіту у Києво-Могилянській академії, Семен Палій у подальшому житті здобув багато військових перемог.
Рятував із козаками Європу, зокрема Австрійську імперію, від турків, за що король Ян III Собеський надав йому привілеї та називав у листах “богатирем з-під Відня”.
Палій боронив від нападів татар Білу Церкву, Фастів, Смілу, Умань, Немирів та Кам’янець-Подільский. А на початку 18 століття очолив разом із Самійлом Самусем так звану “другу Хмельниччину” – повстання проти Польщі.
Палій сидів у польській в’язниці, був у засланні в російському Сибіру. Але помер вільним на Київщині.