Лонгорія, Тейлор, Кейдж і не тільки: топ-10 зірок, які були одружені більше, ніж три рази

Попри своє гламурне життя, знаменитості стикаються з такими ж випробуваннями в амурних справах, що й інші люди. Невзаємне кохання і болісні стосунки - слава не може вберегти від любовних невдач. Втім, деякі селеби не полишали спроб знайти справжнє кохання і робили не одну і не дві спроби одружитися.

Від восьми шлюбів Елізабет Тейлор з сімома чоловіками до п'яти розлучень Ніколаса Кейджа - ТаблоID розкаже про зірок, які сказали "так" три або навіть девʼять разів.

Єва Лонгорія

Кількість шлюбів: 3

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія у 2002 році вийшла заміж за актора Тайлера Крістофера, втім їхній шлюб "протримався" 2 роки.

У 2004 році Лонгорія познайомилася з баскетболістом НБА Тоні Паркером. Вони зустрічалися два роки, перш ніж заручитися. У 2007 році вони одружилися в Парижі. Три роки по тому вона подала на розлучення після того, як знайшла в його телефоні сотні текстових повідомлень від іншої жінки.

Красуня не одразу знайшла свого чоловіка Фото з Instagram Єви Лонгорії

У 2013 році акторка почала зустрічатися з бізнесменом Хосе Бастоном. Він зробив їй пропозицію під час відпустки в Дубаї в 2015 році і вони одружилися наступного року. У 2018 році у подружжя народився син Сантьяґо Енріке.

Том Круз

Кількість шлюбів: 3

Першою дружиною Тома Круза була актриса Мімі Роджерс, з якою вони були разом з 1987 по 1990 рік.

Далі були найвідоміші стосунки Круза - з 1990 по 2001 рік він був одружений з Ніколь Кідман, з якою знявся у багатьох фільмах, найвідоміший з яких - "З широко заплющеними очима". Існує думка, що захоплення Тома Круза саєнтологією стало однією з причин розпаду його шлюбу з Кідман. Їхні прийомні діти, Белла та Коннор, які теж приєдналися до церкви, згодом припинили спілкування з акторкою.

Шлюб Тома Круза з Ніколь Кідман був яскравим Фото Getty Images

Третій шлюб Тома Круза з Кеті Холмс, який ЗМІ прозвали "ТомКет", тривав з 2006 по 2012 рік. Спільна донька ексів, Сурі, не спілкується з татом. Холмс подбала про те, щоб дитина не опинилася під впливом саєнтології.

Дженніфер Лопес

Кількість шлюбів: 4

Співачка Дженніфер Лопес вже чотири рази була заміжня. Після 11-місячного шлюбу з актором Оджані Ноа, який закінчився в 1998 році, зірка вийшла заміж за танцюриста Кріса Джадда в 2001 році, а в 2003 році розлучилася.

Потім вона була одружена з актором і співаком Марком Ентоні, у шлюбі з яким народилися двійнята Еммі та Макс. Стосунки тривали десять років, перш ніж пара остаточно розлучилася в червні 2014 року.

Зірка чотири рази казала "так" Фото з Instagram JLo

Відновивши свої стосунки (які вперше зародилися на початку 2000-х), Лопес і актор Бен Аффлек одружилися в липні 2022 року на закритій церемонії.

Однак ця історія кохання не була призначена тривати - у серпні 2024 року, після місяців напружених стосунків, Лопес подала на розлучення.

Ніколас Кейдж

Кількість шлюбів: 5

Актор Ніколас Кейдж був одружений з Патрісією Аркетт з 1995 по 2001 рік. Після цього він уклав короткотривалий шлюб з дочкою Елвіса Преслі, Лізою Марі Преслі. Пара одружилася в 2002 році і через кілька місяців розлучилася.

Потім актор був одружений з Алісою Кім з 2004 по 2016 рік, з якою має сина на ім'я Кал-Ел.

У 2019 році він одружився з візажисткою Ерікою Койке, але вже через чотири дні після втечі до Лас-Вегаса подав на розлучення. Шлюб було анульовано через два місяці.

Ніколас Кейдж з пʼятою дружиною Фото Getty Images

5 березня 2021 року він здивував шанувальників новиною про те, що одружився вп'яте. Актор і його дівчина Ріко Шибата тихо одружилися 16 лютого 2022 року на невеликій церемонії в готелі Wynn у Лас-Вегасі. У вересні того ж року у них народилася дочка Августа, третя дитина Кейджа (у актора є ще син-скандаліст Вестон від колишньої дівчини Крістіни Фултон).

Гері Олдман

Кількість шлюбів: 5

Гері Олдман, якого ви знаєте як Сіріуса Блека з "Гаррі Поттера" або Джима Гордона з "Темного лицаря", був одружений п'ять разів.

Вперше Олдман взяв шлюб з Леслі Манвілл у 1987 році. Потім, у 1990-му, він одружився з акторкою Умою Турман. Пізніше Олдман закріпив стосунки з Донією Фіорентіно, з якою має двох дітей. Після цього він одружився з Олександрою Еденборо, а в 2017 році - з Жизель Шмідт.

Актор любитель робити пропозиції Фото Instagram Жизель Шмідт

Памела Андерсон

Кількість шлюбів: 6

Памела Андерсон мала бурхливе особисте життя. Перший шлюб Андерсон уклала з Томмі Лі в 1998 році, знаючи його лише кілька днів. Вони офіційно розлучилися в 1998 році, хоча протягом багатьох років продовжували підтримувати нестабільні стосунки.

Потім вона вийшла заміж за музиканта Кіда Рока в 2006 році і розлучилася з ним наступного року.

У Памели було дуже бурхливе особисте життя Фото Getty Images

У 2007-му діва вийшла заміж за гравця в покер Ріка Саломона... а за 2 місяці їхній шлюб було анульовано. Приблизно через вісім років Андерсон і Саломон знову одружилися, але остаточно розлучилися в квітні 2015 року.

У січні 2020 року Андерсон вийшла заміж за легендарного продюсера Джона Пітерса, а через 12 днів вони оголосили про розлучення.

У грудні 2020 року, вона вийшла заміж за свого охоронця Дена Хейхерста, втім їхній шлюб розпався в січні 2022 року.

Тоні Кертіс

Кількість шлюбів: 6

Зірка "У джазі тільки дівчата" Тоні Кертіс за життя був одружений 6 разів. Актор вперше взяв шлюб в 1951 році з актрисою Джанет Лі. Згодом у подружжя народилося двоє дітей - акторки Келлі та Джеймі Лі. Пара розлучилася в 1962 році.

Потім Тоні Кертіс одружився з Крістін Кауфманн, 18-річною німецькою актрисою, яка зіграла з ним у його останньому фільмі "Тарас Бульба". Кертіс і Кауфманн мали двох дочок, Олександру та Аллегру. Стосунки пари остаточно закінчилися в 1968 році.

Після того Кертіс був у шлюбі до 1982-го з Леслі Аллен, з якою мав двох синів - Ніколаса Бернарда Кертіса і Бенджамін Кертіс.

Далі Кертіс перебував в офіційних стосунках з Андреєю Савіо, Лізою Дойч і молодшою на 45 років Джил Вандеберг. З останньою актор був разом до самої смерті.

Елізабет Тейлор

Кількість шлюбів: 8

Відома своєю вражаючою кількістю шлюбів легенда Голлівуду Елізабет Тейлор була одружена з сімома чоловіками і зіграла вісім весіль.

У 1950 році, у віці 18 років, вона вийшла заміж за спадкоємця готельної імперії Конрада Хілтона-молодшого, але через вісім місяців пара розлучилася. У 1952 році вона одружилася з актором Майклом Уайлдінгом, який був на 20 років старший за неї. У 1956 році пара оголосила про розлучення, а в 1957 році розлучилася.

Через місяць після розлучення Тейлор вийшла заміж за театрального продюсера Майка Тодда, який трагічно загинув у авіакатастрофі в 1958 році.

Елізабет Тейлор - голлівудська ікона Фото Getty Images

Через рік, після скандального роману, вона вийшла заміж за співака Едді Фішера, який раніше був одружений з її подругою Деббі Рейнольдс. Вони розлучилися в 1964 році, а через 10 днів Тейлор вийшла заміж за свого постійного партнера по фільмах Річарда Бертона. Акторське подружжя розлучилося вперше через 10 років, в 1974 році, але знову одружилися в 1975 році, а за рік остаточно розлучилося.

Потім Елізабет вийшла заміж за колишнього сенатора США Джона Уорнера в 1976 році, але їхній шлюб розпався в 1982 році. У 1991 році вона вийшла заміж за свого останнього чоловіка, Ларрі Фортенскі, з яким розлучилася в 1996 році.

Ларрі Кінг

Кількість шлюбів: 8

Американський телеведучий Ларрі Кінг був одружений вісім разів на семи жінках, починаючи з коханої з середньої школи в підлітковому віці і закінчуючи дружиною Шон Саутвік, з якою він розлучився на момент смерті.

У 1952 році Кінг одружився з Фредою Міллер, але їхній шлюб нібито був анульований батьками, які не схвалювали цей союз. Потім, у 1961 році, Кінг був одружений з Аннет Кей менше року. Того ж року він одружився з Алін Акінс (вперше), і пара розлучилася в 1963 році. У 1964 році він одружився з Міккі Сатфін, але вона розлучилася з ним через два роки, в 1967 році.

Ларрі Кінг окрім своїх гучних інтервʼю, зокрема з Путіним, мав не менш гучне особисте життя Фото з Instagram Ларрі Кінга

У 1968 році він знову одружився з Акінс, але в 1971 році вони розійшлися.

У 1976 році його дружиною стала Шарон Лепоре. Телеведучий був із нею до 1983-го.

Шість років по тому Кінг одружився з Джулі Александер, втім і ця пара розлучилася.

У 1997 році журналіст взяв шлюб із Шон Саусвік-Кінг. Пара була разом, поки Кінг не подав на розлучення в 2019 році. Екси були в процесі розлучення, коли Кінг помер в січні 2021 року.

Жа Жа Габор

Кількість шлюбів: 9

Голлівудська діва, світська левиця і зірка "Мулен Руж" Жа Жа Габор очолює список зірок, які були одружені найбільше разів. Акторка мала 9 чоловіків.

У 1935 році вона вийшла заміж за турецького політика Бурхана Асафа Белге, а в 1941 році розлучилася з ним. Потім, з 1942 по 1947 рік, вона була одружена з засновником мережі готелів Hilton Конрадом Хілтоном.

Наступним був актор Джордж Сандерс з 1949 по 1954 рік, потім інвестиційний банкір Герберт Хутнер, з яким вона одружилася в 1962 році. Через шість днів після розлучення з Хутнером, 3 березня 1966 року, вона вийшла заміж за Джошуа С. Косдена-молодшого, з яким була разом рік.

Вона не виходила заміж до 1975 року, поки не одружилася з дизайнером Джеком Раяном. Пара розлучилася 24 серпня 1976 року, а 27 серпня вона вийшла заміж за Майкла О'Хару, з яким розлучилася в 1983 році. У тому ж році був одноденний шлюб з актором Феліпе де Альба, який був анульований, оскільки її попереднє розлучення ще не було остаточно оформлено.

Нарешті, в 1986 році вона вийшла заміж за Фредеріка Прінца фон Ангальта. Пара була разом до її смерті в 2016 році у віці 99 років. У 2021 році фон Ангальт поїхав до її рідного міста Будапешта, щоб поховати її прах.

