Стосовно того, коли краще тренуватися, вранці або ввечері, точиться чимало суперечок. Так, є думка, що вранішні навантаження сприяють активнішому спаленню жиру, зате вечірні – нарощуванню м’язів. Наука поки не сформувала щодо цього однозначних чітких правил, тож найрозумніше буде експериментувати, підлаштовуватися під свій графік роботи, сну та прийому їжі тощо. Хтось уранці готовий звернути гори, а ввечері лиш мріє про те, щоби впасти в ліжко. Комусь же, навпаки, вранці навіть кава не одразу помагає жити це життя, зате ввечері, коли всі повсякденні задачі вирішено, він у задоволення потягав би якесь залізо. Власне, тренування взагалі можна розбити на кілька шматків по 10-15 хвилин, зручно розкидавши їх впродовж дня.