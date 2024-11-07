СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Рух – це життя:  

про домашні воркаути і як зробити їх ефективнішими

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Спецпроєкт
07 листопада 2024
Пробіжка у парку під затишний шурхіт листя чи спортклуб, де сам лише погляд на суперсучасні тренажери вже викликатиме бажання розправити плечі і втягнути живіт – саме про таке ми зазвичай думаємо, усвідомлюючи, що таки настав час зробити спорт постійною частиною нашої рутини. Проте робочі форсмажори, повітряні тривоги, відключення світла та інші перешкоди можуть із дратуючою регулярністю виникати на нашому шляху до здорового способу життя.
Не чекаючи, допоки зорі зійдуться, а обставини складуться якнайкращим чином, розпочати робити щось уже сьогодні (ну добре, завтра) можна, зробивши хорошою звичкою домашні воркаути. Зручна спортивна форма, базове залізо, яке займе небагато місця, килимок, фітнес-гумки – якісне тренування цілком можна влаштувати собі, не виходячи з хати. Як витиснути з нього максимум і як у цілому привнести більше руху в кожен свій день, ми радимо у цьому матеріалі ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" в рамках спецпроєкту M-Life.
Тренуйтеся під улюблений серіал або кіно
Не нехтуйте розминкою
Озирніться й увімкніть вигадливість
Пийте холодну, дуже холодну воду
Не чіпайте телефон
Не шукайте виправдань
Самі розпоряджайтеся часом
Додайте руху в побут

Тренуйтеся під улюблений серіал або кіно

01
По-перше, це хороша можливість збільшити тривалість воркауту, по-друге, він автоматично сприйматиметься радше як розвага та відпочинок, ніж щось, що ви мусите виконати.

Не нехтуйте розминкою

02
Багато хто (добре, більшість із нас) сприймає її як необхідне зло, але вона справді є дуже корисною частиною будь-якого тренування. Не кажучи вже про те, що "розігрітому" тілу менше загрожують травми, розминка сприяє розширенню кров’яних судин, і м’язи, коли працюють, отримують із кров‘ю щедрішу порцію кисню. Заминка, своєю чергою, допоможе тілу м’якше перейти зі стану інтенсивної роботи до стану відпочинку.

Озирніться й увімкніть вигадливість

03
Купа буденних предметів, які вас оточують, можуть стати в пригоді під час тренування. Так, наприклад, існують спеціальні обтяжуючі жилети, за допомогою яких для тіла створюється додаткове навантаження. А домашньою, безкоштовною версією такого жилета стане ваш звичний та зручний наплічник, у який ви покладете книжки, кілька пакетів круп тощо. Пластикові ємності з водою можуть замінити гантелі, а від крісла чи канапи буде зручно робити відтискання на трицепс.

Пийте холодну, дуже холодну воду

04
Невеликі ковточки води безпосередньо під час тренування допоможуть вашому тілу не перегріватися. А коли ви зробите своєю звичкою пити холодну воду впродовж дня, то зможете дати корисного копнячка своєму метаболізму. Якось було навіть підраховано: півтора літри холодної води на день збільшують загальну кількість спаленої енергії приблизно на 50 калорій, як нібито ви 15 хвилин додатково прогулялися в енергійному темпі.

Не чіпайте телефон

05
Річ не лише в тім, що читання повідомлень у месенджері чи перегляд відео в TikTok відволікає вас від тренування і змушує скинути темп. Погляд людини в екран робить її менш уважною і здатною тримати рівновагу, а це збільшує вірогідність травми. Звісно, слухати музику в жодному разі не забороняється, але телефон все ж ліпше перевести в режим польоту.

Не шукайте виправдань

06
Традиційна осіння застуда ще нікому не заважала поробити легеньку руханку, хай і зі чмиханням, а тренування на тлі похмілля – це однозначно корисніше, ніж просто похмілля. Звісно, карати себе за зайву чарчину, випиту напередодні, HIIT-воркаутом – вельми кепська ідея. Але помірне навантаження дійсно дозволить вам опісля почуватися краще. Ні, не завдяки тому, що алкоголь вийде з вашого тіла разом із потом, це міф, а завдяки ендорфінам, які вивільняться в процесі.

Самі розпоряджайтеся часом

07
Стосовно того, коли краще тренуватися, вранці або ввечері, точиться чимало суперечок. Так, є думка, що вранішні навантаження сприяють активнішому спаленню жиру, зате вечірні – нарощуванню м’язів. Наука поки не сформувала щодо цього однозначних чітких правил, тож найрозумніше буде експериментувати, підлаштовуватися під свій графік роботи, сну та прийому їжі тощо. Хтось уранці готовий звернути гори, а ввечері лиш мріє про те, щоби впасти в ліжко. Комусь же, навпаки, вранці навіть кава не одразу помагає жити це життя, зате ввечері, коли всі повсякденні задачі вирішено, він у задоволення потягав би якесь залізо. Власне, тренування взагалі можна розбити на кілька шматків по 10-15 хвилин, зручно розкидавши їх впродовж дня.

Додайте руху в побут

08
Чекаючи, доки закипить чайник чи вистрибне з тостера кусник хліба, ми зазвичай стоїмо і дивимося на прилад, немовби од цього діло піде швидше. Цей час практичніше буде витратити на присідання, випади, стрибки "зіркою" (якщо нема повітряної тривоги або якщо під вами мешкають неполохливі сусіди) чи відтискання, навіть від кухонної стільниці.

Лайфхак:

можна розклеїти по хаті стікери різних кольорів, які нагадуватимуть вам про фізичну активність. Наприклад, бачимо блакитний стікер – робимо п’ять присідань, жовтий – нахили в лівий-правий бік.

Бонус-лайфхак:

спробуйте перетворити ранкове та вечірнє чищення зубів на корисну для мозку і тіла вправу. Робіть це, стоячи на одній нозі, змінюючи їх. Такий міні-челендж насправді дуже сприяє нейропластичності, тобто здатності мозку адаптуватися та реорганізуватися, реагуючи на новий досвід. Наступний рівень складності – стояти на одній нозі з заплющеними очима. Рівень складності для відчайдухів – заплющені очі та нога в напів присяді.
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Спецпроєкт
03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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