Схуднення на 30 кг, невдала ринопластика і заручини з футболістом: цікаве з біографії Даші Квіткової

27-річна Даша Квіткова - блогерка, інфлюенсерка та переможниця проєкту "Холостяк". Майже 2 мільйони фанів слідкують за її стосунками, змінами зовнішності і кожен день надихаються.

ТаблоID розкаже цікаві факти з життя Даші Квіткової - від вигаданого у 6 років псевдоніму до заручин з молодшим за неї футболістом.

Вигадала псевдонім у 6 років

Даша Матюніна (нині Вакулович) народилася 9 липня 1998 року в Одесі. Ще змалечку майбутній інфлюенсерці не подобалося її прізвище, тож вона вигадала собі інше. Коли Даші було 6 років, то вона вирішила, що хоче бути Квітковою. Ба більше, дівчина просила всіх оточуючих її так називати.

Зараз Даша і не пригадає, що надихнуло її на цей псевдонім Фото instagram

Боялася старшого брата

Даша Квіткова з багатодітної родини, адже має ще брата Євгена та сестер Анастасію і Надію. Про своє дитинство блогерка не любить пригадувати, втім ділилася в інтервʼю Маші Єфросиніній, що у дитинстві боялася старшого на 10 років брата.

Даша й досі пам'ятає, як Євген перевіряв її щоденник і сварив.

Дарʼя й досі памʼятає, як її сварив брат Фото Instagram

"Це не була настанова батька, просто Женя такий, достатньо різкий. Він навіть потім пішов у військовий коледж. Усе має бути так, як він сказав", - пригадувала блогерка.

Стилістка по волоссю

Квіткова у дитинстві мріяла стати акторкою, проте цей вибір не подобався її батькам. Мама інфлюенсерки працювала у бʼюті-сфері, тож і Даша вирішила піти її шляхом. Після закінчення школи вона пішла здобувати освіту стилістки по волоссю і вже згодом почала працювати за спеціальністю.

Пізніше, очевидно, Квіткова покинула цю сферу, втім з настановою мами погоджується - якщо людина вміє працювати руками, то завжди зможе себе прогодувати.

Про отриману освіту Даша не жалкує Фото Instagram

Переможниця "Холостяка"

Даша Квіткова була учасницею дев’ятого сезону "Холостяк" і одна з небагатьох, хто дійсно знайшов на проєкті кохання. Спершу між нею та Нікітою Добриніним виникла взаємна симпатія, а у фіналі проєкту холостяк зізнався, що саме ця дівчина завоювала його серце.

Символічно, що зізнання в коханні Нікіта зробив у День святого Валентина, а пропозицію руки й серця Квіткова отримала на Балі.

Нікіта романтично освідчився Даші на Балі Фото Instagram Даші

У травні 2020 року пара офіційно зареєструвала шлюб. Через пандемію церемонію довелося кілька разів переносити, тож святкування відбулося у вузькому колі.

А вже в серпні молодята організували масштабне весілля, запросивши близьких та друзів. Романтична церемонія відбулася на березі Дніпра, де закохані обмінялися обітницями. За словами Даші, витрати на святкування сягнули близько 80–85 тисяч доларів, не враховуючи вартості сукні, костюму та обручок.

Тоді пара відгуляла пишне весілля Фото Instagram

13 липня 2021 року Квіткова подарувала Добриніну сина Лева. Однак після його появи в родині виникла криза: Даша зізнавалася, що їм бракувало часу одне для одного. Початок повномасштабної війни став ще одним випробуванням - Нікіта вступив до лав тероборони, а блогерка залишалася сама із малюком.

Даша не хотіла їхати з України, але потім прийняла таке рішення Фото Instagram Даші

У 2023 році стало відомо, що пара більше не разом. У червні вони офіційно розлучилися та через суд поділили майно. Нині обидва намагаються максимально приділяти увагу вихованню сина, щоб Лев однаково відчував любов мами і тата.

Схуднення на 30 кг

Під час вагітності Даша погладшала на 30 кілограмів. Коли Лев народився, то інфлюенсерка довго не могла схуднути, аж поки не взялася серйозно за своє тіло.

"Я весь цей негатив, що в мене був, я просто виплескувала в залі. Я пішла до всіх лікарів, яких можна було пройти, здала багато чого з аналізів. Як виявилося, я не можу їсти м'ясо та рибу", - розповідала про схуденнення тоді зірка.

Даша на початку шляху до кращої форми Фото Instagram

Блогерка віддає перевагу заняттям у спортзалі під керівництвом тренера. Основу її фітнес-програми складають функціональні вправи та стретчинг.

Серед улюблених навантажень - вправи з додатковою вагою. Наприклад, Даша присідає зі штангою вагою 80–100 кг.

Також вона активно працює над м’язами преса, використовує еластичні стрічки, та особливу увагу приділяє тренуванням для ніг і сідниць.

Тепер у Даші одна з найбажаніших фігур Фото Instagram

Невдала ринопластика

Після проєкту "Холостяк" Даша Квіткова почала отримувати від хейтерів багато коментарів про свій ніс. На фоні цього негативу у блогерки сформувалися комплекси і вона вирішила піти на ринопластику. Інфлюенсерка звернулася до ексчоловіка співачки Слави Камінської, пластичного хірурга Едгара Камінського. Втім, свій досвід Квіткова ніяк інакше, аніж нецензурною лайкою описати не може.

Після ринопластики Даша помітила, що у неї з'явилася ямка і ніздрі стали різних розмірів. "Бл*ть, нащо я це зробила?" - обурювалася блогерка.

Даша зробила ринопластику, проте швидко пошкодувала про це Фото Instagram Даші

За словами Квіткової, після початку великої війни вона звернулася до адміністрації Камінського, але їй відповіли, що той за кордоном. Мовляв, якщо вона хоче піти на консультацію до нього, то має приїхати до Італії, де він тоді перебував.

"Тобто, я заплатила дох*я і тепер мені треба оплатити самій собі квиток, готель, і приїхати до Едгара, щоб він виправив те, за що я вже заплатила? Просто я ж вже заплатила ці гроші, я хочу до себе нормального якогось ставлення. Я заплатила дох*ра, і не отримала того, чого хотіла", - ділилася Квіткова.

Стосунки з футболістом

У травні 2025 року почали подейкувати, що 27-річна Даша Квіткова крутить роман з 23-річним гравцем київського "Динамо" Володимиром Бражком. Новоспечену парочку частенько бачили разом, втім вони не коментували чутки до липня. Тоді Володимир виклав у свій Instagram спільне фото з інфлюенсеркою і привітав її з днем народження.

Пара спочатку не коментувала стосунки Фото Instagram Володимира

Згодом Даша почала показувати коханого у себе в соцмережах і надихала фанів романтичними фото. Також Квіткова познайомила Бражка з сином Левом - футболіст вже встиг пограти із її сином у футбол.

6 вересня Володимир зробив Даші пропозицію на яку вона відповіла "тисячу разів "так".

Нагадаємо, Даша різко відповіла на стереотипи про жінок із дітьми, а також наробила фото з вайбом корпоративного шику.