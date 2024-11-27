СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Сайт за 30 секунд, кулінарний асистент
чи "додатковий мозок":  

як і де ефективно використовувати штучний інтелект 

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Спецпроєкт
27 листопада 2024
Штучний інтелект (ШІ) кардинально змінює ринок праці, роблячи автоматизацію доступною для всіх, від великих компаній до звичайних працівників.
Такі інструменти, як ChatGPT, Gemini, Copy.ai, Copymate, Claude, перетворюють штучний інтелект на індивідуального помічника, який може створювати рекламний контент, аналізувати великі об’єми даних, налаштовувати складний код за вашим запитом.
ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька рада" для спецпроєкту M-Life зібрав ШІ-сервіси та рекомендації до їх застосування, які допоможуть вам ефективніше виконувати завдання та покращувати результати.
Наше тіло – наше діло
Козаки з характером
Перший крок
ШІ, AR і тату-світлячки
Світові рекорди
Татуйовані зірки

Найпопулярніші моделі ШІ

01
chatgpt.
gemIni.
copy.ai.
copymate.
claude.
ChatGPT.
ChatGPT від OpenAI став справжньою революцією після запуску у 2022 році.
Простий у використанні він генерує, редагує та рерайтить тексти, адаптуючи відповіді під ваш запит.  
Gemini.
(Google Bard)
Розробка Google, доступна в Україні з липня 2023 року.
Переваги: грамотна українська мова та актуальні знання про світ.  
Copy.ai.
Сервіс для створення текстів, що генерує заголовки, описи продуктів і блоги.
Дотримується голосу бренду за прикладами та дозволяє обирати tone of voice: дружній, професійний, дотепний чи емпатійний.
Copymate.
Ідеальний для SEO-контенту.
Генерує тексти різними мовами й інтегрується з WordPress для зручного розміщення на сайті.  
Claude.
Інструмент для аналізу великих текстів. Робить витяги, створює плани статей і генерує контент.
Добре працює українською, але англійською — ще краще. 
Однак, штучний інтелект не обмежується лише написанням текстів чи генерацією коду. Щодня у світі з’являється дедалі більше інструментів на його основі, які допомагають значно підвищити продуктивність у роботі.

Короткий список інструментів, які можуть стати корисними, як в роботі так і у повсякденному житті:

01
doclime.
02
Durable ai.
03
adcopy ai.
04
top apps ai.
05
agent gpt.
06
babaselo.
07
gamma ai.
08
rationale ai.
09
compose ai.
10
poised ai.
11
taskade.
12
tripnotes.
13
adrenaline.
14
kittl ai.
15
my ai front desk.
01
Doclime.
Ідеальний ШІ-інструмент для роботи з PDF-файлами. Завантажте документ і отримайте потрібний результат за секунди. Жодних технічних навичок не потрібно.
02
Durable AI.
Цей сайтбілдер створює вебсайти за 30 секунд. ШІ генерує сторінки із зображеннями, залишаючи вам лише копіювати та публікувати готовий сайт.
03
Adcopy AI.
Потужний інструмент для оптимізації діджитал-реклами. Генерує найефективніші варіанти оголошень, щоб залучити більше кліків і конверсій. Просто копіюйте й використовуйте.
04
Top Apps AI.
Найбільший каталог ШІ-інструментів із понад 100 сервісів, які допоможуть підвищити вашу продуктивність.
05
Agent GPT.
Інноваційний ШІ, який створює чатботи, розробляє стратегії та автоматизує завдання. Він навіть може виконувати задачі в інтернеті, поки ви відпочиваєте.
06
Babaselo.
Кулінарний ШІ-асистент для справжніх гурманів. Пропонує унікальні рецепти та допомагає визначитися, що приготувати сьогодні.
07
Gamma AI.
Інструмент для створення презентацій, документів і вебсторінок за лічені хвилини. Використовує ChatGPT, дозволяючи швидко кастомізувати та вдосконалювати контент.
08
Rationale AI.
Революційний сервіс для зваженого прийняття рішень. Аналізує варіанти й допомагає знайти оптимальне рішення.
09
Compose AI.
Інструмент для швидкої генерації текстів. Допомагає створювати контент за кілька хвилин і робить ваші тексти ефективнішими.
10
Poised AI.
Сервіс для покращення навичок публічних виступів. Живий фідбек у реальному часі допоможе позбутися слів-паразитів, говорити впевнено й стати вправним сторітелером.
11
Taskade.
Taskade AI — це "додатковий мозок" для вашої команди. Допомагає підвищити креативність та ефективність у роботі.
12
Tripnotes.
ШІ-тревел-гід, який створює персоналізовані маршрути для мандрівників. Ідеальний помічник для тих, хто хоче побачити більше.
13
Adrenaline.
Інструмент для розробників, що покращує розуміння коду за допомогою статичного аналізу, векторного пошуку й мовних моделей.
14
Kittl AI.
Генерує іконки, зображення й кліпарти за лічені секунди. Ідеальний інструмент для швидкої та стильної візуалізації ваших текстів.
15
My AI Front Desk.
Цілодобовий ШІ-ресепшн, який працює як справжній агент підтримки: відповідає на дзвінки, заплановує зустрічі й допомагає клієнтам.

Як генерувати якісні промпти для ШІ

03
Промпт — це запит або інструкція, яку ви надаєте системі штучного інтелекту.
Від його чіткості залежить якість отриманого результату, адже саме промпт спрямовує ШІ на виконання вашого завдання. Простими словами, це основа, на якій будується відповідь штучного інтелекту.
Помилки, яких варто уникати
Розмитість формулювань
Чим менш чіткий ваш запит, тим менш точними будуть відповіді. Моделі ШІ не здатні читати ваші думки, тому важливо надавати конкретний контекст.
Перевантаження інформацією
Не варто включати кілька тем у один запит. Розділяйте складні задачі на кілька коротких і чітких промптів. Це забезпечить зрозумілі та релевантні відповіді.
Відсутність прикладів
Якщо потрібно отримати специфічний стиль відповіді, надайте приклади або поясніть бажаний формат.
Як створювати ефективні промпти
Починайте з чіткої мети: що саме ви хочете отримати від ШІ.
Використовуйте просту, зрозумілу мову.
За потреби додавайте приклади або структуру, щоб ШІ краще зрозумів завдання.
Інструменти для роботи з промптами
Hall Analysis.
Aspose.
Prompt Hero
OpenAI Playground.
Hall Analysis.
Генератор промптів для ChatGPT, який працює за принципом заповнення форми. Після заповнення ви отримаєте готовий запит.
Aspose.
Бібліотека готових промптів, розподілена за галузями. Це гарний старт для натхнення та ідей.
Prompt Hero.
Каталог промптів для ChatGPT і генераторів зображень, таких як Midjourney.
OpenAI Playground.
Платформа для експериментів із промптами. Ви можете обирати моделі, регулювати рівень креативності відповідей і тестувати різні налаштування.
Спробуйте генератори промптів або бібліотеки готових запитів, щоб заощадити час і отримати максимально релевантний результат. Навчання створювати ефективні промпти допоможе вам не лише підвищити продуктивність, а й максимально розкрити потенціал ШІ у вашій роботі.
Штучний інтелект — це не конкурент, а партнер, який допомагає досягати більших результатів із меншими витратами часу.
Навчіться ефективно використовувати ці технології, і вони стануть вашим незамінним інструментом на шляху до професійного зростання.
Читайте також попередні матеріали спецпроєкту:
Окуляри як у Байдена та кардиган як у Кобейна. Топ 5 модних речей, запозичених з гардеробу військових
Питоме, українське. Сікера, контабас, варенуха та інші напої, якими варто пишатися
Під футбол чи під кіно: шість незвичних закусок для затишного вечора вдома
Бути Сагайдачним. Як взяти в осаду Москву, запанувати у Чорному морі та зберегти своє "я"
Смачний сезон відкрито:
6 цікавих страв, які варто приготувати на грилі
Топ-5 принижень росіян у спорті від України: ляпас Шевченка Філімонову, знищення "Спартака" та перемога Кличка над Повєткіним
Поппер, квок та найнебезпечніша риба України. Перевір, який ти рибалка. Тест
Повернення краваток, "уніформа", денім та багато кишень: модні тренди літа 2024, які не потребують зайвих витрат  
За здоров’я Джеймса Бонда: 7 цікавих коктейлів із культових кінострічок 
Бенефіс Шевченка, краш Довбик та прогноз від суперкомп'ютера: перевір, який ти фанат на Євро-2024. Тест
Віденська кава, тисячолітній дуб, уранові шахти та місто-фенікс. Незвичні місця козацької історії, де варто побувати
Трактор з гарматою, танк-цистерна та вантажівки з Британії. Чим захищались українці, коли не було дронів, Himars та Javelin
Святослав, але не Вакарчук. Тризуб, але не в Аквамена. Тест до Дня української державності
"Маленька конячка" та ода грудям видатних дам: топ стильних келихів, які мають бути в кожному домашньому барі
Легендарне яблуко, найбільша яхта в світі та іменний діамант. Якими були українські “олігархи” до часів незалежності
Напій хоробрості або диво-ліки: цікаві міфи та факти про джин, яких ви могли не знати
Пиво + кола і не лише: зухвалі, але вдалі поєднання напоїв, які вам неодмінно варто спробувати
Що ти таке? Салсіфай, кольрабі, макадамія та інші продукти, яких не треба лякатися
Драйв змагань та задоволення від суперництва: чому кіберспорт популярний серед чоловіків
Перевір, який ти козак: клейноди, гетьмани та зброя. Тест
У чарочці та під чарочку: у яких стравах можна (і варто) використовувати горілку
7 дивовижних фактів про гриби в Україні: найбільший білий, козацький вогонь та люксовий мацутаке
Козацькі супергерої, гідні Голлівуду:  Сірко, Мамай, Наливайко й не тільки
Рух – це життя:  про домашні воркаути і як зробити їх ефективнішими
Спецпроєкт
03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
©2005 — 2024, Табло ID. У разі використання матеріалів сайту посилання на tabloid.com.ua є обов'язковим. Матеріали позначені PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ, СПЕЦПРОЄКТ та  ІМІДЖ-ІНФОРМАЦІЯ розміщуються на правах реклами. Зв'язок із редакцією — [email protected]