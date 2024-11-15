СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Лайфхаки та цікаві факти про тату:  

від вікінгів і козаків-характерників до новітніх технологій

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Спецпроєкт
15 листопада 2024
Знак, відбиток, пунктир, стигма, тавро – як тільки не називали татуювання в Європі, аж поки англієць Джеймс Кук не завітав до Таїті. Побачивши розписані тіла тамтешніх аборигенів, мандрівник ввів у англійську мову слово "тату", що з полінезійської означає "малюнок".
Наносити візерунки й символи на власне тіло людина почала здавна. Вкладала в них сакральне й лякала ворогів. Давала зрозуміти всесвіту: на одну непересічну особистість в ньому стало більше.
Ті самі сенси зберігають тату і сьогодні, де б вони не зустрічались: серед зірок, "білих комірців", сантехніків, мільйонерів чи воїнів.
ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" у спецпроєкту M-Life розповідає про лайфхаки та цікаві факти зі світу тату.
Наше тіло – наше діло
Козаки з характером
Перший крок
ШІ, AR і тату-світлячки
Світові рекорди
Татуйовані зірки

Наше тіло – наше діло

01
Якщо б вікінги потрапили в наш час, вони б стали найкращими союзниками жінок у  відстоюванні феміністичного лозунга "моє тіло моє діло".
Нав’язаний маскультом образ нордичного богатиря, з яким краще не перетинатися на полі бою, не такий вже далекий від дійсності
Окрім пірсинга й малюнків на шкірі вікінгів, лякатися їхнім суперникам було від чого. Як свідчать археологічні розкопки на острові Готланд, скандинави практикували інші практики модифікації тіла. Наприклад, підпиляні зуби.
Дослідники припускають, що за допомогою зміни природного стану тіл, в тому числі тату та шрамів, вікінги проводили обряд ініціації. Тільки після нього людина ставала членом тієї чи іншої соціальної групи.

Козаки з характером

02
Християнські чесноти та побожність не заважали українським козакам виглядати так, як вважають за потрібне. Зрештою вони показувалися в такому вигляді, що ворог міг впізнати їх за версту, маючи змогу повернути назад й уникнути ганебної поразки.
Особливе місце в козацькій ієрархії посідали характерники – ті, про кого складали легенди не тільки українські байкарі, але й сам противник
В турецьких описах битв із запорожцями виділяються воїни із магічними здібностями, яких не брала жодна зброя. Вони могли зупинити кулю, розігнати хмару або, навпаки, наслати бурю.
За версію лінгвістів, зокрема Афанасія Критенка, наші предки називали таких воїнів "характерниками", взявши слово "характер" з грецької мови, що перекладається як "відбиток", "ознака", "риса".
Характериники наносили на себе різні сакральні символи, які свідчили про їхній зв’язок з вищими силами.

Перший крок

03
Отже, у вас немає тату, але виникло бажання його зробити? Якщо ви не відчайдуха на кшталт берсерка із давньоскандинавської саги, краще починати з мінімалістичних малюнків, символів або коротких слів.
Попри неймовірні висоти, яких сягла індустрія татуювання, краще зробити те, що потім не доведеться переробляти
Якщо ви маєте хронічні захворювання, такі, як діабет, алергії або псоріаз, то краще спочатку проконсультуватися з лікарем.
На відміну від світу стереотипів, де крутий чолов’яга однією рукою тримає пляшку з міцним напоєм, а іншій набиває йому тату, у всесвіті професіоналів радять не вживати алкоголь за день-два до процедури, щоб уникнути надмірної кровотечі в процесі татуювання. А після - на здоров’я!
Щоби не ускладнювати роботу майстру, не приймайте також перед сеансом ліки, що розріджують кров. І краще відмовтеся від анальгетиків
Перед походом у майстерню треба виспатися та поїсти – так ви будете відчувати себе розслабленіше.
Не дозволяйте майстру робити знеболюючі уколи – їх мають право колоти анестезіологи, але ж ви не в лікарні.
Якщо навіть вам здається, що ви байдужі до болю, перед тим, як визначитися з місцем татуювання на тілі, краще попросіть так звану "мапу болі". На ній зображено, де тату зазвичай робити терпимо, де неприємно, де боляче, а де – дуже боляче.

ШІ, AR і тату-світлячки

04
Аборигени Полінезії, вікінги або козацькі пращури сильно б здивувались, коли б побачили сучасні методики татуювання.
Інновації в цій сфері – це не тільки використання штучного інтелекту в роботі над макетами малюнків.
Біохімічні розробки дозволяють робити ультрафіолетове татуювання, яке світиться в темряві
Якщо такої інноваційної краси комусь замало, вчені працюють над тату, які світяться у разі виникнення таких проблем в організмі, як нестача води або висока температура.
Тим, кому нудно від традиційних тату, удосконалюють також натільні малюнки із ефектом доповненої реальності. Всю картину в таких випадках можна побачити за допомогою AR-окулярів або спеціальних додатків у вашому телефоні.

Світові рекорди

05
З розвитком тату-індустрії в 20 столітті чимало людей намагалися увійти в історію саме за допомогою татуювання. Головною стратегією на шляху до слави стала кількість тату та покриття максимальної площі тіла.
У 2006 році новозеландець Лакі Річі сягнув позначки фактично у 100%, набивши малюнки скрізь, включаючи внутрішні частини повік, рота та найпотаємніші людські місця
Креативно до справи підійшов індус з промовистим ім’ям Гіннес Ріші, якого прозвали людиною-флагштоком. Він набив на своєму тілі 366 прапорів різних держав.
А француз Джейсі Шайтан Тенет, який в дитинстві втратив руку, став першим у світі тату-майстром, який почав застосовувати у роботі протез з функціями тату-машинки.

Татуйовані зірки

06
Українські селебріті почали масово робити татуювання відносно недавно – з початком 2000-х. Спершу це були доволі прості, часто поодинокі візерунки, аж поки вітчизняні тату-майстри не набили руки, а зірки не добрали.
Серед найбільших любителів тату такі співаки, як Артем Пивоваров, Євген Галич, Володимир Дантес, Макс Барських. Малюнки на їхніх тілах можна розгледіти, знаходячись навіть поза фанзоною.
Татуювання на тілах зірок цінні для публіки тим, що є наочними свідченнями їхніх бажань, прагнень, інтересів та життєвої філософії.
Наприклад, маленькі цифри "057", що їх набив собі на руці Дантес – телефонний код Харкова та освідчення Володимира у любові рідному місту.
А про що скаже світові ваше тату?
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Спецпроєкт
03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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