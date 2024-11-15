Отже, у вас немає тату, але виникло бажання його зробити? Якщо ви не відчайдуха на кшталт берсерка із давньоскандинавської саги, краще починати з мінімалістичних малюнків, символів або коротких слів.
Попри неймовірні висоти, яких сягла індустрія татуювання, краще зробити те, що потім не доведеться переробляти
Якщо ви маєте хронічні захворювання, такі, як діабет, алергії або псоріаз, то краще спочатку проконсультуватися з лікарем.
На відміну від світу стереотипів, де крутий чолов’яга однією рукою тримає пляшку з міцним напоєм, а іншій набиває йому тату, у всесвіті професіоналів радять не вживати алкоголь за день-два до процедури, щоб уникнути надмірної кровотечі в процесі татуювання. А після - на здоров’я!
Щоби не ускладнювати роботу майстру, не приймайте також перед сеансом ліки, що розріджують кров. І краще відмовтеся від анальгетиків
Перед походом у майстерню треба виспатися та поїсти – так ви будете відчувати себе розслабленіше.
Не дозволяйте майстру робити знеболюючі уколи – їх мають право колоти анестезіологи, але ж ви не в лікарні.
Якщо навіть вам здається, що ви байдужі до болю, перед тим, як визначитися з місцем татуювання на тілі, краще попросіть так звану "мапу болі". На ній зображено, де тату зазвичай робити терпимо, де неприємно, де боляче, а де – дуже боляче.