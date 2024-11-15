Знак, відбиток, пунктир, стигма, тавро – як тільки не називали татуювання в Європі, аж поки англієць Джеймс Кук не завітав до Таїті. Побачивши розписані тіла тамтешніх аборигенів, мандрівник ввів у англійську мову слово "тату", що з полінезійської означає "малюнок".

Наносити візерунки й символи на власне тіло людина почала здавна. Вкладала в них сакральне й лякала ворогів. Давала зрозуміти всесвіту: на одну непересічну особистість в ньому стало більше.

Ті самі сенси зберігають тату і сьогодні, де б вони не зустрічались: серед зірок, "білих комірців", сантехніків, мільйонерів чи воїнів.

ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" у спецпроєкту M-Life розповідає про лайфхаки та цікаві факти зі світу тату.