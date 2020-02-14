Найромантичніші голуб'ята української політики: Топ-10 пар до Дня Закоханих

"Жениться – не чхати, можна й підождати… Лисий кінь - краса, лисий парубок- біда… За молодим жити весело, а за старим - затишно… Оженилися дурний та дурнувата, не знали що робити - пiдпалили хату" - українці знають чимало прекрасних прислів'їв про шлюб, любов та злагоду.

ТаблоID же з нагоди Дня Валентина вирішив не мудрувати і скласти Топ-10 найяскравіших пар української політики (будь-які співпадіння з прислів’ями випадкові).

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко нечасто постить у мережі якесь мімімі зі своїм чоловіком Олександром, зате їхній шлюб – "довгожитель" серед представників української політики. Бабуся та дідусь уже двох онуків разом цілих 40 років.

Юлія та Олександр Тимошенки одружені вже 40 років

Експрезидент Петро Порошенко та колишня перша леді Марина у вересні відзначатимуть 35-ту річницю свого шлюбу. І хоча День Валентина пара зазвичай не святкує, зате ділиться романтичними моментами упродовж цілого року. Якби ж святкувала, то Петро, мабуть, попросив би жінку насмажити йому улюблених котлет.

Їхні стосунки пройшли випробування в’язницею, але від цього лише зміцніли. 32-й рік Юрій Луценко та його "тигра" Ірина разом, і за цей час встигли виховати двох синів, об’їздити купу країн, вигуляти в Раду безліч дорогих брендів і стати бабусею і дідусем. А нещодавно, вітаючи дружину з днем народження, Луценко назвав її "найбільшим призом свого життя".

Юрій Луценко зве свою Ірину "Тигрою". Рррр!

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко та його кохана Ростік насправді разом уже понад 20 років. Але офіційно побралися лише влітку 2018-го. Ідилії пари сприяє те, що вони обоє люблять собак, російський шансон та гриби.

У Олега Ляшка та його Росіти є донька Владислава

Стосунки Святослава Вакарчука зі стилісткою Лялею Фонарьовою почалися ще у 90-х роках, але про них відомо не так багато. Пара наче досі не побралася, зате Славко неодноразово називав кохану сенсом свого життя. А торік у День родини він виклав фото з Лялею та її дочкою від першого шлюбу та подякував їм. До речі, у пресі Святослава й Лялю неодноразово намагалися одружити.

View this post on Instagram A post shared by Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk) on Jul 8, 2019 at 8:37am PDT

Коханню президента Володимира Зеленського з дружиною Оленою вже понад 24 роки, адже до весілля вони цілих 8 років зустрічалися. У вересні 2019-го перша пара країни відзначила 16-ту річницю свого шлюбу, в якому народилося двоє дітей – дочка Олександра та син Кирило. Зеленський нещодавно назвав дружину своїм щастям, а вона зізналася, що досі відчуває метеликів та запаморочення поруч із чоловіком.

"Таких людей не зустрічають в Тіндері", - якось написав наймолодший міністр Михайло Федоров про свою жінку Анастасію, з якою уже 6 років разом. Пара постійно постить романтичні фото у мережу та милується донькою Марусею.

Кралечка Алла Барановська залигала ласого холостяка, телезірку та ресторатора Миколу Тищенка у 2016-му році. Як стверджує молодиця, їй дістався один із тих Чоловіків, що вписані до Червоної книги. А щодо секретів міцного шлюбу, то вони в голуб’ят є: Алла "хитрувата" і оточує Миколу своїми несамотніми подружками. А Тищенко вірить у те, що жінка повинна кохати чоловіка "на один відсоток" дужче, ніж він її.

Алла майже вдвічі молодша від свого коханого зе-депутата Миколи

Шлюбу 24-річного депутата Святослава Юраша 17-го січня виповнилося 2 роки. А в травні минулого року Святослав і Софія повінчалася у Константинополі. У жовтні 2019-го в подружжя народився первісток – синочок Лев.

Поки Юраш намагається будувати політичну кар'єру, його жінка займається сином та косплеєм

P.S. Нам страшенно кортіло включити до цієї святкової добірки екс-голову ОП Андрія Богдана. Але – хто б міг подумати! – перед святом він встиг не лише розійтися з дизайнеркою купальників Анастасією Слічною, а й розпрощатися з посадою "десниці" Володимира Зеленського.

Фото з соцмереж, колаж Андрія Калістратенка