Найромантичніші голуб'ята української політики: Топ-10 пар до Дня Закоханих
"Жениться – не чхати, можна й підождати… Лисий кінь - краса, лисий парубок- біда… За молодим жити весело, а за старим - затишно… Оженилися дурний та дурнувата, не знали що робити - пiдпалили хату" - українці знають чимало прекрасних прислів'їв про шлюб, любов та злагоду.
ТаблоID же з нагоди Дня Валентина вирішив не мудрувати і скласти Топ-10 найяскравіших пар української політики (будь-які співпадіння з прислів’ями випадкові).
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко нечасто постить у мережі якесь мімімі зі своїм чоловіком Олександром, зате їхній шлюб – "довгожитель" серед представників української політики. Бабуся та дідусь уже двох онуків разом цілих 40 років.
Експрезидент Петро Порошенко та колишня перша леді Марина у вересні відзначатимуть 35-ту річницю свого шлюбу. І хоча День Валентина пара зазвичай не святкує, зате ділиться романтичними моментами упродовж цілого року. Якби ж святкувала, то Петро, мабуть, попросив би жінку насмажити йому улюблених котлет.
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Ловлю кожне твоє слово, кожен твій погляд. Не втомлююсь освідчуватися тобі в коханні. ⠀ Марино, ти - любов усього мого життя ❤
Їхні стосунки пройшли випробування в’язницею, але від цього лише зміцніли. 32-й рік Юрій Луценко та його "тигра" Ірина разом, і за цей час встигли виховати двох синів, об’їздити купу країн, вигуляти в Раду безліч дорогих брендів і стати бабусею і дідусем. А нещодавно, вітаючи дружину з днем народження, Луценко назвав її "найбільшим призом свого життя".
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко та його кохана Ростік насправді разом уже понад 20 років. Але офіційно побралися лише влітку 2018-го. Ідилії пари сприяє те, що вони обоє люблять собак, російський шансон та гриби.
Стосунки Святослава Вакарчука зі стилісткою Лялею Фонарьовою почалися ще у 90-х роках, але про них відомо не так багато. Пара наче досі не побралася, зате Славко неодноразово називав кохану сенсом свого життя. А торік у День родини він виклав фото з Лялею та її дочкою від першого шлюбу та подякував їм. До речі, у пресі Святослава й Лялю неодноразово намагалися одружити.
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Коханню президента Володимира Зеленського з дружиною Оленою вже понад 24 роки, адже до весілля вони цілих 8 років зустрічалися. У вересні 2019-го перша пара країни відзначила 16-ту річницю свого шлюбу, в якому народилося двоє дітей – дочка Олександра та син Кирило. Зеленський нещодавно назвав дружину своїм щастям, а вона зізналася, що досі відчуває метеликів та запаморочення поруч із чоловіком.
"Таких людей не зустрічають в Тіндері", - якось написав наймолодший міністр Михайло Федоров про свою жінку Анастасію, з якою уже 6 років разом. Пара постійно постить романтичні фото у мережу та милується донькою Марусею.
Кралечка Алла Барановська залигала ласого холостяка, телезірку та ресторатора Миколу Тищенка у 2016-му році. Як стверджує молодиця, їй дістався один із тих Чоловіків, що вписані до Червоної книги. А щодо секретів міцного шлюбу, то вони в голуб’ят є: Алла "хитрувата" і оточує Миколу своїми несамотніми подружками. А Тищенко вірить у те, що жінка повинна кохати чоловіка "на один відсоток" дужче, ніж він її.
Шлюбу 24-річного депутата Святослава Юраша 17-го січня виповнилося 2 роки. А в травні минулого року Святослав і Софія повінчалася у Константинополі. У жовтні 2019-го в подружжя народився первісток – синочок Лев.
P.S. Нам страшенно кортіло включити до цієї святкової добірки екс-голову ОП Андрія Богдана. Але – хто б міг подумати! – перед святом він встиг не лише розійтися з дизайнеркою купальників Анастасією Слічною, а й розпрощатися з посадою "десниці" Володимира Зеленського.
Фото з соцмереж, колаж Андрія Калістратенка