Що робимо:

Для початку готуємо імбирний сироп. Для цього в каструльці з’єднуємо імбир, корицю, гвоздику і 130 мл води. Доводимо до кипіння, прикручуємо вогонь до мінімуму, варимо, поки кількість рідини не зменшиться десь удвічі – на це піде хвилин 20. Додаємо цукор, перемішуємо до його повного розчинення. Даємо вистигнути 10 хвилин, проціджуємо, охолоджуємо. До слова, сироп можна зварити заздалегідь – він чудово зберігається в холодильнику і пасує, наприклад, до кави.

На одну пласку тарілку насипаємо крихти печива, на іншу – наливаємо трохи сиропу. Вмочаємо край келиха для мартіні спершу в сироп, потім у крихти.

У шейкері з’єднуємо лід, морозиво, горілку, бейліс, калуа та 15 мл імбирного сиропу. Інтенсивно калатаємо. До речі, ви знали, що сигнал, що коктейль готовий – це коли ви відчули, що дуже сильно замерзла рука, в якій шейкер? Зазвичай це відбувається секунд за 20.

Виливаємо напій у підготовлений келих, пшикаємо згори збитими вершками, притрушуємо корицею та встромляємо печиво.