СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Не ігристим єдиним:  

неординарні коктейлі з вайбом зимових свят

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Спецпроєкт
04 грудня 2024
Ялинка. Гірлянди. "Last Christmas" Джорджа Майкла. "Сам удома-1" і "Сам удома-2". Кухоль глінтвейну біля різдвяної ялинки та келишок ігристого за добрий наступний рік – є речі, котрі міцно асоціюються в багатьох саме з зимовими святами. Та у цьому матеріалі, створеному ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" в рамках спецпроєкту M-Life, ви познайомитеся з дечим новеньким: запашними, смачними та ефектними коктейлями, які мають неповторний зимовий вайб.
Наше тіло – наше діло
Козаки з характером
Перший крок
ШІ, AR і тату-світлячки
Світові рекорди
Татуйовані зірки

Імбирно-печивний мартіні

Традиційний різдвяний смаколик, який обожнюють і діти, і дорослі, для останніх може стати ще й інгредієнтом вайбового коктейлю. Печиво можна як спекти самостійно, так і придбати в магазині.
Імбирно-печивний мартіні
Що беремо:
2 столові ложки натертого кореня імбиру (з розрахунку на 1 порцію)
2 палички кориці
4 пуп’янки гвоздики
115 гр цукру
75 грамів розкришеного імбирного печива
лід
2 ст.л ванільного морозива
30 мл бейліса
30 мл горілки "Особлива" від "Козацької ради"
15 мл калуа
збиті вершки, мелена кориця, ціле печивко (для подачі)
Що робимо:
Для початку готуємо імбирний сироп. Для цього в каструльці з’єднуємо імбир, корицю, гвоздику і 130 мл води. Доводимо до кипіння, прикручуємо вогонь до мінімуму, варимо, поки кількість рідини не зменшиться десь удвічі – на це піде хвилин 20. Додаємо цукор, перемішуємо до його повного розчинення. Даємо вистигнути 10 хвилин, проціджуємо, охолоджуємо. До слова, сироп можна зварити заздалегідь – він чудово зберігається в холодильнику і пасує, наприклад, до кави.
На одну пласку тарілку насипаємо крихти печива, на іншу – наливаємо трохи сиропу. Вмочаємо край келиха для мартіні спершу в сироп, потім у крихти.
У шейкері з’єднуємо лід, морозиво, горілку, бейліс, калуа та 15 мл імбирного сиропу. Інтенсивно калатаємо. До речі, ви знали, що сигнал, що коктейль готовий – це коли ви відчули, що дуже сильно замерзла рука, в якій шейкер? Зазвичай це відбувається секунд за 20. 
Виливаємо напій у підготовлений келих, пшикаємо згори збитими вершками, притрушуємо корицею та встромляємо печиво. 

Білий мохіто

Ця чепурна зимова версія класичного літнього дрінку не лише напрочуд смачна, а і стане справжньою окрасою святкового столу на Різдво або Новий рік.
Білий мохіто
Що беремо:
60 гр кокосових вершків (із розрахунку на 1 порцію)
45 мл білого рому
12 свіжих листочків м’яти (плюс 1 гілочка для подачі)
2 ст.л соку лайма
1 ст.л цукру
лід
газованка
зернята гранату (для подачі)
Що робимо:
У блендері (або за допомогою ручного міксера) збиваємо вершки із ромом у пінку. У склянці – ідеально підійде коллінз – змішуємо м’ятні листочки, сік і цукор. Наповнюємо склянку льодом, згори викладаємо ромово-вершкову суміш, заливаємо газованкою. Подаємо, встромивши в напій гілочку м'яти і притрусивши гранатовими зернятками.

Крижаний шоколадний мартіні

Випити запашного гарячого шоколаду, дивлячись у вікно, як падає сніг – must do цієї зими. Для святкового столу ж на Різдво або Новий рік пречудово підійде його крижана (і хмільна) версія.
Крижаний шоколадний мартіні
Що беремо:
лід
120 мл бейліса (з розрахунку на 2 порції)
90 мл горілки "Класична" від "Козацької ради"
45 гр суміші для гарячого шоколаду
збиті вершки та шоколадна стружка (для подачі)
Що робимо:
У блендері до однорідності перебиваємо лід, бейліс, горілку і суміш для гарячого шоколаду. Розливаємо по келихах для мартіні. Прикрашаємо збитими вершками і шоколадною стружкою.

Джин-тонікові желейки

Поєднання джину з тоніком – це, так би мовити, загальновідома "база". Утім несподіваним та ефектним варіантом його подачі гостям на святковий стіл стануть шоти-желейки.
Джин-тонікові желейки
Що беремо:
6 лаймів (із розрахунку на 24 шоти)
150 мл тоніку
90 мл джину, що виготовлений на українському ялівці від "Козацької ради"
2 ст.л цукру
1,5 ст.л агар-агару
Що робимо:
Лайми розрізаємо навпіл уздовж. За допомогою ножа, чайної ложки та пальців максимально видлубуємо всю м’якоть, обов’язково зберігаємо сік. Далі нам треба розташувати ці порожні лаймові "посудинки" так, щоби не переверталися – наприклад, для цього згодяться форми для мафінів.
У каструльку наливаємо тонік, додаємо цукор і агар-агар. На середньому вогні доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь. Хвилини через 2-3, коли агар-агар повністю розчиниться, перемішуємо.
Знімаємо з вогню, в холодній посудині з’єднуємо з джином, додаємо 2 ст.л лаймового соку. Заливаємо майбутні шоти в лаймові половинки, акуратно переміщуємо в холодильник мінімум на 2 години.
Перед подачею дуже гострим ножем краємо кожну половинку ще раз навпіл.

Пряний грушевий фізз

Традиційний різдвяний смаколик, який обожнюють і діти, і дорослі, для останніх може стати ще й інгредієнтом вайбового коктейлю. Печиво можна як спекти самостійно, так і придбати в магазині.
Пряний грушевий фізз
Що беремо:
120 мл джину (з розрахунку на дві порції)
30 мл лимонного фрешу
250 мл содової
280 гр груші
200 гр цукру
237 мл води
1 ч.л ванільного екстракту
½ ч.л меленої кориці
¼ ч.л меленого мускатного горіха
¼ ч.л меленого імбиру
¼ ч.л меленого духмяного перцю
лід
скибочки груші, гілочки тим’яну, зірочки анісу, палички кориці (опціонально, суто для декору)
Що робимо:
Починаємо з приготування сиропу. Грушу, цукор, воду, екстракт ванілі та спеції доводимо до кипіння в маленькій каструльці, варимо на маленькому вогні хвилин 5, часто помішуючи. Розминаємо розварену грушу в пюре, даємо сиропу трохи охолонути, переливаємо в іншу посудину і відправляємо в холодильник для повного вистигання. Приготувати його можна заздалегідь і зберігати в холодильнику.
У шейкері упродовж 30 секунд енергійно перемішуємо грушевий сироп, джин, лимонний сік та лід. Розливаємо по склянках, довершуємо напій содовою, прикрашаємо.
До речі, ще однією стильною та святковою родзинкою подачі цього коктейлю може стати цукровий обідок на склянці. Для цього перед тим, як наливати, змішуємо цукор, ванільний цукор, корицю і зовсім-зовсім трішечки меленого мускатного горіха. Змочуємо лимонним соком край склянки та занурюємо в суміш, щоби та прихопилася до скла. 
Читайте також попередні матеріали спецпроєкту:
Окуляри як у Байдена та кардиган як у Кобейна. Топ 5 модних речей, запозичених з гардеробу військових
Питоме, українське. Сікера, контабас, варенуха та інші напої, якими варто пишатися
Під футбол чи під кіно: шість незвичних закусок для затишного вечора вдома
Бути Сагайдачним. Як взяти в осаду Москву, запанувати у Чорному морі та зберегти своє "я"
Смачний сезон відкрито:
6 цікавих страв, які варто приготувати на грилі
Топ-5 принижень росіян у спорті від України: ляпас Шевченка Філімонову, знищення "Спартака" та перемога Кличка над Повєткіним
Поппер, квок та найнебезпечніша риба України. Перевір, який ти рибалка. Тест
Повернення краваток, "уніформа", денім та багато кишень: модні тренди літа 2024, які не потребують зайвих витрат  
За здоров’я Джеймса Бонда: 7 цікавих коктейлів із культових кінострічок 
Бенефіс Шевченка, краш Довбик та прогноз від суперкомп'ютера: перевір, який ти фанат на Євро-2024. Тест
Віденська кава, тисячолітній дуб, уранові шахти та місто-фенікс. Незвичні місця козацької історії, де варто побувати
Трактор з гарматою, танк-цистерна та вантажівки з Британії. Чим захищались українці, коли не було дронів, Himars та Javelin
Святослав, але не Вакарчук. Тризуб, але не в Аквамена. Тест до Дня української державності
"Маленька конячка" та ода грудям видатних дам: топ стильних келихів, які мають бути в кожному домашньому барі
Легендарне яблуко, найбільша яхта в світі та іменний діамант. Якими були українські “олігархи” до часів незалежності
Напій хоробрості або диво-ліки: цікаві міфи та факти про джин, яких ви могли не знати
Пиво + кола і не лише: зухвалі, але вдалі поєднання напоїв, які вам неодмінно варто спробувати
Що ти таке? Салсіфай, кольрабі, макадамія та інші продукти, яких не треба лякатися
Драйв змагань та задоволення від суперництва: чому кіберспорт популярний серед чоловіків
Перевір, який ти козак: клейноди, гетьмани та зброя. Тест
У чарочці та під чарочку: у яких стравах можна (і варто) використовувати горілку
7 дивовижних фактів про гриби в Україні: найбільший білий, козацький вогонь та люксовий мацутаке
Козацькі супергерої, гідні Голлівуду:  Сірко, Мамай, Наливайко й не тільки
Рух – це життя:  про домашні воркаути і як зробити їх ефективнішими
Сайт за 30 секунд, кулінарний асистент
чи "додатковий мозок":  як і де ефективно використовувати штучний інтелект
Спецпроєкт
03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
©2005 — 2024, Табло ID. У разі використання матеріалів сайту посилання на tabloid.com.ua є обов'язковим. Матеріали позначені PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ, СПЕЦПРОЄКТ та  ІМІДЖ-ІНФОРМАЦІЯ розміщуються на правах реклами. Зв'язок із редакцією — [email protected]