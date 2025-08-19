Джаггер у 73, Де Ніро у 79, а Пачіно у…: зірки, які стали батьками далеко за 50

У Голлівуді багато акторів, які неодноразово доводили, що вік - це лише цифра, навіть коли мова йде про батьківство. Вони знімалися у культових фільмах, отримували "Оскари", ставали легендами сцени й кіно, а також батьками.

Від Х'ю Гранта у 58 до Аль Пачіно у 82 - ТаблоID розкаже про зірок, які стали батьками у дуже зрілому віці.

Аль Пачіно

Так само, як і "Оскар" за найкращу чоловічу роль у 52 роки за "Запах жінки", батьківство прийшло до актора Аль Пачіно пізно. У 1989 році у нього народилася перша дитина, дочка Джулі. У 2001 році, коли акторові було 61, він і його тодішня дівчина Беверлі Д'Анджело стали батьками близнюків Антона та Олівії.

А в 2023 році, у віці 82 років, Пачіно знову став батьком. Зірка фільму "Хрещений батько" разом зі своєю колишньою дівчиною Нур Альфалла привітали четверту дитину - хлопчика на ім'я Роман.

Роберт Де Ніро

Зірку "Таксиста" можна назвати справжнім рекордсменом з кількості дітей, адже Роберт Де Ніро має аж 7 нащадків.

Де Ніро і його перша колишня дружина, Діанн Абботт, у 1976 році стали батьками - у пари народився син Рафаель. Також актор усиновив дочку Аббот від попередніх стосунків, Дрену.

Актор має синів-близнюків Джуліана і трансгендерну Айрін від Тукі Сміт, а від колишньої дружини Грейс Хайтауер - сина Елліота і дочку Хелен Грейс.

Коли Роберту було 79 років, його дівчина Тіффані Чен подарувала йому доньку Джію.

Роберт Де Ніро разом з дівчиною Тіффані Чен і 13-річною дочкою Хелен Грейс Фото Getty Images

Мік Джаггер

Рокзірка і фронтмен легендарного гурту The Rolling Stones Мік Джаггер мав достатньо насичене особисте життя, а про його походеньки скаладають легенди й досі.

Мік Джаггер у 2016 році, у віці 73 років, став батьком восьмої дитини - сина від своєї подруги Мелані Хемрік. За інформацією The Daily Mail, пара не планує одружуватися, але легенда року в останній момент прилетів з Лондона до Нью-Йорка, щоб бути поруч з Хемрік під час пологів.

Мік разом з наймолодшим сином Фото з Instagram Мелані Хемрік

Зараз, у віці 82 років, Мік має вісім дітей: синів Джеймса, Габріеля, Лукаса, а також дочок Каріс, Джейд, Елізабет і Джорджію Мей. Фронтмен The Rolling Stones має п'ять онуків і навіть став прадідом у травні 2014 року, а також думає над народженням ще однієї дитини.

Річард Гір

Зірка фільму "Красуня" Річард Гір вперше став батьком у 2000 році, коли у нього та його другої дружини Кері Ловелл народився син Гомер. Актор також став вітчимом дочки Ловелл від попереднього шлюбу.

У 2019 році третя дружина Гіра, Алехандра Сільва, народила їхнього сина Олександра. Другий син, Джеймс, народився в 2020 році, коли Гіру було вже 70 років.

Річард Гір разом з дружиною Алехандрою Фото Getty Images

Стів Мартін

Актор Стів Мартін підкорив серця глядачів у фільмі "Батько нареченої", але власних дітей не мав аж до 67 років. У 2012 році дружина актора, Енн Стрінгфілд, подарувала йому дочку Мері. До речі, це перша і єдина дитина Стіва Мартіна.

Енн подарувала Стіву дочку Фото @janekratochvil

Алек Болдуїн

Алек Болдуїн має вісьмох дітей. Найстарша дочка, Айрленд, народилася від колишньої дружини актора, актриси Кім Бейсінгер. Болдуїн одружився з нинішньою дружиною Хіларією в 2012 році, і незабаром після цього у них народилася перша з семи дітей. Наймолодша дочка, Іларія Каталіна Ірена, народилася у вересні 2022 року, коли Болдуїну було 64 роки.

Алек Болдуїн - багатодітний татко Фото з Instagram Болдуїн

Сьогодні пара виховує 7 нащадків: 12-річну Кармен, 9-річного Рафаеля, 8-річного Леонардо, 7-річного Ромео, 4-річного Едуардо, 4-річну Марію Лусію і 2-річну Іларію.

До речі, у житті подружжя були і невдалі вагітності, і сурогатне материнство.

Брюс Вілліс

Зірка фільму "Міцний горішок" Брюс Вілліс, чий стан нині погіршується, був 57-річним, коли його дружина Емма Хемінг у 2012 році подарувала йому доньку Мейбл. Два роки по тому, у 2014 році, у них народилася донька Евелін.

Вілліс також батько трьох дорослих доньок: Румер, Скаут і Таллули від десятирічного шлюбу з Демі Мур.

Брюс з дочкою Мейбл Фото instagram

Клінт Іствуд

Легендарному 95-річному режисеру Клінту Іствуду було 63 роки, коли він вже мав 7 дітей. Іствуд не планував більше нащадків, поки не одружився з Діною. Через кілька тижнів після весілля на Гаваях експара дізналася, що чекає на спільну дитину. Наймолодша дитина Іствуда, дочка Морган, народилася в 1996 році, коли режисеру було 65 років.

У режисера чимала родина Фото SGranitz/WireImage з сайту People

Майкл Дуглас

Актор Майкл Дуглас вперше став батьком у 1978 році, коли від його першої дружини, Діандри Лукер, народився син Кемерон. Після розлучення Дуглас одружився з актрисою Кетрін Зета-Джонс. У 2000 році народився їхній син Ділан Мішель, а в 2003-му, коли Дугласу було 58 років, народилася дочка Керіс.

До слова, подейкували, що Майкл і Кетрін планують розлучатися, втім зараз цю інформацію спростовують Фото Instagram

Х'ю Грант

Зірка "Щоденник Бріджит Джонс" Х'ю Грант вперше став батьком у 2011 році у віці 51 рок - Тінлан Хонг народила акторові дочку Табіту, а згодом сина Фелікса.

Відтоді актор трохи похолостякував і одружився з телепродюсеркою Анні Еберштейн. Жінка народила акторові трьох дітей: Джона, Лулу і Блу. Остання дитина народилася тоді, коли Хʼю було 58 років.

Актор довго холостякував фото getty images

