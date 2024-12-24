СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Каша з корицею, вбрання в цятку та порожня валіза:  

цікаві різдвяні та новорічні традиції з різних куточків світу

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Спецпроєкт
24 грудня 2024
Під час вимкнень електрики багатьом українцям дуже стали в пригоді ялинкові гірлянди, які працюють від батарейок – у цих безтурботних вогниках неначе криється магія, яка здатна бодай трохи розігнати нашу тривогу і смуток. Навіть у найтемніші часи ми все одно чекаємо на зимові свята і продовжуємо вірити у диво.
У цьому матеріалі, створеному ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" в рамках спецпроєкту M-Life, ми вирішили розказати про цікаві різдвяні та новорічні традиції, які існують і різних країнах світу. Хтозна, може, котрусь із них і вам закортить спробувати цього року.
1
Не "Олів’є" єдиним
2
Святкове вбрання на щастя
3
Не час для серйозності
4
А що у нас?

Не "Олів’є" єдиним…

Ні-ні, якщо для когось неодмінною новорічною стравою є саме цей салат, хто ми такі, щоби засуджувати? Але, наприклад, в Іспанії й Португалії "щасливим" смаколиком цього свята є виноград, причому ягідок має бути саме 12 штук – по одній на кожен вдалий місяць наступного року – і хутенько з’їсти їх треба саме опівночі під бій годинника.
Італійці ж здавна сподіваються забезпечити собі вдалий наступний рік за допомогою cочевиці, чиї пласкі зернинки нагадують монети. До столу подають традиційну страву з ковбаси зі свинини та сочевиці - Lenticchie con cotechino. Цікаво, що жувальних рухів із кожною ложкою рекомендується робити рівно 12.
У скандинавських країнах традиційним різдвяним сніданком є каша, вівсяна чи рисова, яка може варитися на воді або молоці та ставати справжнім шедевральним делікатесом завдяки кориці, ванілі, сухофруктам, меду, горішкам тощо.
У Намібії, Ботсвані та ПАР на різдвяному столі почесне місце може займати страва з гусені Gonimbrasia belina – може, і не зовсім інстаграмна, хоча щодо цього можна посперечатись, але страшенно багата на протеїн. Врожай цього делікатесу, який селиться на деревах мопані, припадає на кінець листопада, тож свіжу гусінь зазвичай смажать, а решту – сушать.

Святкове вбрання на щастя

2025-ий буде Роком Зеленої дерев’яної змії, що безпосередньо дає підказку відносно кольорів, у яких його годиться зустрічати. Але незалежно від тваринки китайського календаря, котрій бажано догодити в той або інший рік, у деяких країнах існують "базові" лайфхаки щодо святкового вбрання. Так, на Філіппінах запорукою хорошого року є круглий принт на одязі, як-от цятки.
До речі, для дітей там існує ще одна весела фішка: вони мають підстрибнути якомога вище, щоби гарно підрости за наступний рік.
Вертаючись до одягу, зазначимо, що в деяких країнах уважно ставляться й до спіднього для новорічної ночі. В Італії вважають, що зустріч Нового року в червоних трусах – до удачі та процвітання. (А деякі відчайдухи ще й символічно жбурляють їх опівночі у вікно, як символічне па-па року, що минув). Бразилійці ж та бразилійки воліють святкувати в барвистому спідньому, де жовтий колір символізує достаток, рожевий чи червоний – кохання, зелений – надію, а білий – мир.

Не час для серйозності

У Данії є звичай опівночі встрибувати в Новий рік – у буквальному сенсі, зі стільця, канапи тощо (підозрюємо, що від цього приколу щороку "в захваті" місцеві травматологи).
Якщо колись вам трапиться святкувати Новий рік у Колумбії чи Мексиці, не дивуйтеся, коли опівночі поміж будинками почнуть гасати люди з порожніми валізами – це робиться на удачу, ну і, звісно, щоби в наступні 12 місяців більше подорожувалося.
На Кубі опівночі в новорічну ніч ліпше не опинитися навпроти чиїхось вхідних дверей, оскільки є традиція вихлюпувати з них відро води, "змиваючи" все погане, що сталося у році, з яким настав час прощатися. Ще одна цікава тамтешня традиція – класти гроші в поштову скриньку, прикликаючи прибутки на наступні дванадцять місяців.

А що у нас?

Приготування куті (багатої на Святвечір, щедрої – на Щедрий і голодної – на Водохресний), дідух та як символ врожаю і добробуту, вертеп – чимало красивих та колоритних різдвяних традицій з давніх давен мають і українці. І, звісно, у кожному регіоні існують якісь власні цікаві фішки, про які охоче розповідають старші люди.
Так, наприклад, на Житомирщині Маланки, 31-го грудня (цей день іще називають Щедруха) вважався дуже вдалим для сватання. А ще – для знущання з закоханих парочок. Бешкетна молодь у цей вечір могла просипати золою доріжки від хати "Ромео" до хати "Джульєтти", або, ще веселіше, хоча не для самих голуб’ят, знімати з їхніх обійсть хвіртки та ворота і міняти їх місцями.
На Маланки дуже доброю прикметою на наступний рік вважалися гості, причому саме непрохані. А от у Водохресний вечір приймати когось чи самим до когось ходити категорично не схвалювалося, так само, як брати в гроші борг або комусь позичати.
Цікаво, що на Закарпатті неодмінною стравою для різдвяного столу були бобальки – у різних селах так називають кругленькі булочки, печиво, галушки або навіть картопляні кульки. Дівчата своїми бобальками могли почастувати кота, і чиєму смаколику той надавав перевагу, та щасливиця і мала вийти заміж протягом року.
На Галичині перед Святвечором до хати заносили плуг або ярмо. Нині утнути таке у столичній багатоповерхівці, було би важкувато. Та можна і потрібно дотриматися найважливішої та найправильнішої традиції: на зимові свята в оселі обов’язково має панувати злагода. І мають блимати гірлянди, хоч і на батарейках – як вірна прикмета того, що 2025-ий рік буде до нас добрим.
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Спецпроєкт
03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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