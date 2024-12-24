Не "Олів’є" єдиним…

Ні-ні, якщо для когось неодмінною новорічною стравою є саме цей салат, хто ми такі, щоби засуджувати? Але, наприклад, в Іспанії й Португалії "щасливим" смаколиком цього свята є виноград, причому ягідок має бути саме 12 штук – по одній на кожен вдалий місяць наступного року – і хутенько з’їсти їх треба саме опівночі під бій годинника.

Італійці ж здавна сподіваються забезпечити собі вдалий наступний рік за допомогою cочевиці, чиї пласкі зернинки нагадують монети. До столу подають традиційну страву з ковбаси зі свинини та сочевиці - Lenticchie con cotechino. Цікаво, що жувальних рухів із кожною ложкою рекомендується робити рівно 12.

У скандинавських країнах традиційним різдвяним сніданком є каша, вівсяна чи рисова, яка може варитися на воді або молоці та ставати справжнім шедевральним делікатесом завдяки кориці, ванілі, сухофруктам, меду, горішкам тощо.

У Намібії, Ботсвані та ПАР на різдвяному столі почесне місце може займати страва з гусені Gonimbrasia belina – може, і не зовсім інстаграмна, хоча щодо цього можна посперечатись, але страшенно багата на протеїн. Врожай цього делікатесу, який селиться на деревах мопані, припадає на кінець листопада, тож свіжу гусінь зазвичай смажать, а решту – сушать.