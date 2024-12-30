Останні дні перед Новим роком – ідеальний час, щоб підвести підсумки та визначитися з планами. А ще поринути у сподівання на те, що 2025-й буде кращим.

Втім, психологи радять: щоби позбутися тривожності та розчарувань, уникайте емоційних крайнощів. Ви не станете щасливим ані через завищені надії, ані через надмірний страх перед майбутнім. Отже гармонія та успіх знаходяться десь посередині.

Але чи варто покладатися на гороскопи, пророцтва і прогнози в очікуванні Нового року? Чи, може, краще завжди спиратися на власні сили (спойлер – так)?

ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" в рамках спецпроєкту M-Life розповідають, яким у минулому бачили цей рік, що минає. Та чи справдилось все, що віщували 2024-му.