СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Нострадамус, Ніл Армстронг, Голлівуд та Сімпсони.   

Пророцтва на 2024 рік, що (не)справдилися  

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Спецпроєкт
30 грудня 2024
Останні дні перед Новим роком – ідеальний час, щоб підвести підсумки та визначитися з планами. А ще поринути у сподівання на те, що 2025-й буде кращим.
Втім, психологи радять: щоби позбутися тривожності та розчарувань, уникайте емоційних крайнощів. Ви не станете щасливим ані через завищені надії, ані через надмірний страх перед майбутнім. Отже гармонія та успіх знаходяться десь посередині.
Але чи варто покладатися на гороскопи, пророцтва і прогнози в очікуванні Нового року? Чи, може, краще завжди спиратися на власні сили (спойлер – так)?
ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" в рамках спецпроєкту M-Life розповідають, яким у минулому бачили цей рік, що минає. Та чи справдилось все, що віщували 2024-му.
віщування про 2024 рік
01
Чарльз, цунамі, криза в Азії
02
Трамп та Сімпсони
03
Глухоніма космічна раса
04
Люди на Марсі чи природа без тигрів
05
Тут і зараз

Чарльз, Цунамі, криза в Азії

Пророцтва прованського лікаря, алхіміка Мішеля де Нострдама хоч і визнані наукою, м’яко кажучи, розпливчастими й універсальними на всі віки, але масмедіа, задовольняючи попит публіки, продовжують звертатися до його чотиривіршів.
Минулого року трактувальники знайшли в книзі Нострадамуса передбачення і на цей, 2024 рік. Британські таблоїди, вивчаючи катрени Мішеля, завмерли в очікуванні "відставки" короля Чарльза, бо у середньовічного алхіміка йдеться про "короля островів", якого "виженуть силою". Також Нострадамус попереджав про великі повені по всьому світу та війну в Азії (ні, її не сталося).
Для 76-річного Чарльза 2024 рік дійсно став непростим через хворобу. Але до палацового перевороту справа не дійшла. Скоротивши кількість публічних зустрічей, після лікування старина Чарльз потрохи виконує свої обов’язки. Він навіть пообіцяв повернутися до свого звичного графіку закордонних поїздок у 2025 році.
Щодо інших передбачень, то Нострадамуса можна назвати традиційно точним у віщуванні природних лих. Цього року світ бачив потужні повені в Європі, ураган в США і тайфун у В’єтнамі. Але з іншого боку – хіба можна згадати хоча б один рік, коли не було жодних стихійних лих?

Трамп та Сімпсони

Завдяки масмедіа у пантеон найвідоміших віщунів людства своє ім’я вписали творці легендарного серіалу Сімпсони.
Хрестоматійним прикладом стала одна з серій 2000 року "Барт у майбутньому", де показують життя сімейки у 2030-му. Автори серіалу вустами Лізи Сімпсон, яка за сюжетом стала президенткою, жартують: "Як ви знаєте, ми успадкували від президента Трампа чималий бюджетний дефіцит".
Як відомо, Дональд став президентом не тільки у 2024 році, а й у 2017-му. Ба більше, після того, як у 2022 році він заявив, що балотуватиметься вдруге, сценарісти показали забуту сцену з серіалу, де Гомер Сімпсон пролітає над плакатом "Трамп 2024". Хтось трактував це як його програш , але сталося інакше.
Хоч творці Сімпсонів і кажуть, що не займаються пророцтвами, просто іноді трапляються збіги між жартами та реальністю, фанати серіалу продовжують вірити в його потойбічну природу.
Психологи називають це "магічним мисленням", яке завжди було властиве людству. В обставинах невизначеності та непередбачуваності буття багато хто шукає таємні знаки й пророцтва, що збуваються. Це дає відчуття того, що у світі все ж таки існує хоч якийсь порядок – у вигляді долі, певної програми, що її було закладено в минулому.

Глухоніма космічна раса

Голівуд – не тільки "фабрика мрій", а й передбачень, якими рясніє кіно з елементами фантастики. Пам'ятаєте, як доктор Браун та Марті МакФлай з легендарного "Назад у майбутнє" опинилися у 2015 році?
Серед технологічних передбачень, що захоплювали глядачів у 1980-х, коли вийшов фільм, реальністю у 2015-му стали, наприклад, такі: розумні окуляри, планшети та застосування відбитків пальців у гаджетах.
А що віщував Голівуд про життя у 2024 році? Щоб відповісти на це питання, рік тому журналісти The Guardian занурились у кіноархіви та опублікували статтю-застереження. Тепер ми маємо чудову змогу перевірити, чи справдились голлівудськи прогнози.
Фільм "Інран: Вовча бригада" (2018) про планету зразка 2024 року розповідає про хаос Азії та возз’єднання двох Корей. Чи тягне спроба державного перевороту, що сталася нещодавно в Південній Кореї, на справжній Апокаліпсис? Відповідь очевидна. 
У культовому "Горці" (частина друга, 1991 рік) планета зразка 2024 року вже декілька десятиліть живе у стані постапокаліпсису після руйнування озонового шару.
А герой фільму "За межами бар'єра часу" (1960) опиняється у нашому 2024-му, десь у космічній Цитаделі, що населена лише глухонімими з екстрасенсорними здібностями.

Люди на Марсі та природа без тигрів

1974 року вийшов спеціальний випуск американського журнала Saturday Review, в якому фахівці з різних галузей зробили прогнози щодо життя людства рівно через півстоліття. 
Зокрема, мікробіолог Рене Дюбо побачив світ зразка 2024 року із новими джерелами енергії та "розумною екологічною політикою". А піонер хірургії на серці Майкл Дебейкі казав, що лікарі у наш час активно використовуватимуть комп’ютери для діагностики.
Один з американських чиновників того часу, колишній комісар з освіти, напророчив першу жінку-президента США до 2024 року. І міг би отримати лаври Нострадамуса, але Дональд Трамп взяв власну долю у свої руки та переміг Камалу Гарріс.
У 1974-му професор біохімії та фантаст Айзек Азімов бачив нашу сьогоднішню реальність з фактом висадки першої жінки на Місяці та зникнення тигрів у дикій природі.
Астронавт Ніл Армстронг припустив, що Місяць буде досліджено вздовж і впоперек, люди будуть добувати там корисні копалини. Більше того, людство почне засвоювати й інші небесні світила, такі як Марс.

Тут і зараз

"Тривога живе у майбутньому" – кажуть психологи.
Зрозумілою мовою це правило означає: нав’язливі думки про завтрашній день (в тому числі занадто райдужні) починають ускладнювати життя саме сьогодні. Змушують витрачати час і сили на зайві рефлексії стосовно того, чого ще немає. І, як показує більшість пророцтв, може і не статися.
Замість того, щоб гаяти час на пророцтва щодо майбутнього, треба жити, діяти й планувати своє життя тут і зараз.
Чи настане мир? Що буде з економікою, рівнем інфляції та курсом валют? Яким буде наступний рік, сказати сьогодні зможе хіба тільки шарлатан.
Але що б не сталося у 2025-му, якими б фаховими не були прогнози, ваше майбутнє багато у чому залежить тільки від вас.
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Спецпроєкт
03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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