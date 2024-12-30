Завдяки масмедіа у пантеон найвідоміших віщунів людства своє ім’я вписали творці легендарного серіалу Сімпсони.
Хрестоматійним прикладом стала одна з серій 2000 року "Барт у майбутньому", де показують життя сімейки у 2030-му. Автори серіалу вустами Лізи Сімпсон, яка за сюжетом стала президенткою, жартують: "Як ви знаєте, ми успадкували від президента Трампа чималий бюджетний дефіцит".
Як відомо, Дональд став президентом не тільки у 2024 році, а й у 2017-му. Ба більше, після того, як у 2022 році він заявив, що балотуватиметься вдруге, сценарісти показали забуту сцену з серіалу, де Гомер Сімпсон пролітає над плакатом "Трамп 2024". Хтось трактував це як його програш , але сталося інакше.
Хоч творці Сімпсонів і кажуть, що не займаються пророцтвами, просто іноді трапляються збіги між жартами та реальністю, фанати серіалу продовжують вірити в його потойбічну природу.
Психологи називають це "магічним мисленням", яке завжди було властиве людству. В обставинах невизначеності та непередбачуваності буття багато хто шукає таємні знаки й пророцтва, що збуваються. Це дає відчуття того, що у світі все ж таки існує хоч якийсь порядок – у вигляді долі, певної програми, що її було закладено в минулому.