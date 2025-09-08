Вірастюк, Болдуїн із Бейсінгер, Джолі-Пітт та Остапчук: топ-10 скандальних розлучень знаменитостей

За останні кілька місяців український медіапростір сколихнули скандальні подробиці двох розлучень.

Серпневе інтерв'ю військового і гумориста Віктора Розового шокувало - зірка "Ліги сміху" відверто розказав про зради та інтимні проблеми в шлюбі з акторкою Ольгою Мерзлікіною.

Днями екс співвласниці GхBar Сабіни Мусіної, Андрій Трушковський, заявив про нібито відкриття її салону краси за кошти її першого чоловіка, зароблені корупційним шляхом. Мусіна у відповідь наголосила, що її юристи готують позов до суду за наклеп.

На тлі останніх новин, ТаблоID вирішив пригадати інші скандальні розлучення знаменитостей.

Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер

Новина про те, що Крістін Баумгартнер подала на розлучення із зіркою "Охоронець" і серіалу "Еллоустоун" Кевіном Костнером, вперше з'явилася 2 травня 2023 року.

Розлучення було складним, а переговори затягнулися. Обидві сторони звинувачували одна одну. Костнер стверджував, що його колишня дружина не хоче виїжджати з їхнього будинку, як це було передбачено умовами шлюбного контракту. Адвокат Баумгартнер відповів, що актор не має юридичних підстав виселяти її. Врешті, Крістін все ж було наказано виїхати.

Костнер виселяв колишню з будинку фото getty images

Колишня пара, яка має трьох дітей - Кейдена Ваятта, Хейса Логана та Грейс Ейвері - також сперечалася щодо аліментів. Баумгартнер вимагала 248 000 доларів на місяць, а Костнер стверджував, що 51 940 доларів достатньо, адже сума, яку називає колишня, є "надмірно завищеною та необґрунтованою" і "розрахованою на те, щоб принести користь переважно тому з батьків, хто отримує аліменти".

В решті, суддя присудив Крістін 68 тисяч доларів на місяць.

Вони сперечалися не тільки про астрономічні виплати. Двоє також публічно обговорювали миски, телевізори, каструлі та сковорідки, які нажили разом.

У лютому 2024 року екси все ж таки уклали угоду про розлучення.

Чарлі Шин і Деніз Річардс

Ще одне бурхливе розлучення сталося у скандального актора Чарлі Шина і актриси Деніз Річардс в 2006 році.

Пара одружилася у 2002-му, а за два роки у них народилася перша дочка Cаманта. У 2005 році, перебуваючи на шостому місяці вагітності другою дитиною, Річардс подала на розлучення.

У 2007 році суддя оголосив, що обидва можуть законно одружитися з іншими людьми, хоча розлучення ще не було офіційно оформлено, оскільки вони все ще мали розв'язати питання розподілу майна та опіки над дітьми.

Під час судової тяганини щодо опіки над дітьми Річардс висунула звинувачення проти свого колишнього чоловіка, попросивши суд захистити їхніх дітей від Шина та позбавити його права на ночівлі. У судових документах вона стверджувала, що Чарлі був жорстоким, спав з повіями під час їхнього шлюбу і намагався завадити своїм дочкам отримати звичайні щеплення. Шин заперечив ці звинувачення і назвав Річардс "сумною безробітною свинею".

У травні 2006 року вони уклали угоду про опіку, яка дозволяла Шину відвідувати дітей під наглядом, але вимагала, щоб він весь інший час перебував на відстані 100 метрів від Річардс.

Кім Бейсінгер і Алек Болдуїн

Драма розлучення акторського подружжя Кім Бейсінгер і Алека Болдуїна тривала чотири роки, головним чином через судову тяганину за опіку над їхньою дочкою Айрленд.

Вони одружилися в 1993 році і розлучилися в 2002 році, коли Айрленд було лише 7 років.

Їхній розрив супроводжувався взаємними образами, серед них були такі, як "чорна вдова" і "дешевий тиран".

Екси публічно ображали одне одного Фото Getty Images

А запис голосової пошти Болдуїна, в якому він лаяв Айрленд за те, що вона не передзвонила йому, став вірусним і завдав непоправної шкоди його стосункам із дочкою.

Хоча розлучення Бейсінгер і Болдуїна було важким, з того часу екси помирилися і перебувають у хороших стосунках.

Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер

Колишній губернатор Каліфорнії і "Термінатор" Арнольд Шварценеггер та племінниця Джона Кеннеді, Марія Шрайвер, здавалися ідеальною парою, але незадовго до 25-ї річниці шлюбу вони оголосили про розлучення.

У січні 2011 року Шрайвер дізналася, що Шварценеггер має сина, який народився ще у шлюбі із нею. А пізніше з'явилися повідомлення, що його коханкою була їхня хатня робітниця. За словами зірки "Термінатора", він мав одноразовий секс зі своєю підлеглою і не визнавав, що Джозеф - його син. Втім, з роками їхня схожість стала беззаперечною.

Пізніше Шварценеггер назве розлучення з Шрайвер найбільшою втратою у своєму житті.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Ці двоє почали зустрічатися в 2004 році, але одружилися лише в 2014 році. "Бранджеліна" була однією з найвпливовіших пар Голлівуду на той час, тому коли вони оголосили про розлучення в 2016 році - це стало шоком.

Незабаром почали з'являтися подробиці про розпад їхнього шлюбу. Через кілька тижнів після того, як Джолі подала на розлучення, їй було надано тимчасову повну опіку над дітьми.

Джолі і Пітт мали скандальний початок стосунків, втім розлучення було ще більш одіозним Фото Getty Images

Джолі заявляла про випадки насильства з боку актора щодо неї та дітей, тоді як Пітт нарікав, що колишня дружина налаштовує нащадків проти нього. Судові процеси тривали аж до 2024 року, і стосунки між експодружжям так і залишилися напруженими. Опіка над усіма дітьми - Меддоксом, Паксом, Захарою, Шайло та двійнятами Вів'єн і Ноксом - дісталася Анджеліні. А деякі нащадки навіть відмовилися від прізвища тата.

Сандра Буллок і Джессі Джеймс

Сандра Буллок подала на розлучення зі своїм чоловіком Джессі Джеймсом у 2010 році після того, як чотири жінки заявили, що мали з ним романи протягом усього шлюбу.

Хоча сам процес розлучення не затягнувся, обставини, що його супроводжували, зробили його гучним. На той момент Буллок тільки-но отримала свій перший "Оскар" за фільм "Невидима сторона", а також пара була в процесі усиновлення тримісячного Луїса Бардо.

Олена Мозгова і Олександр Пономарьов

Стосунки Олени Мозгової та Олександра Пономарьова були непростими. Продюсерка навіть зізнавалася, що в них був аб’юз.

Пара прожила у цивільному шлюбі 10 років. За словами Мозгової, вони постійно намагалися змінити одне одного й більше були партнерами, ніж закоханими.

Про їхні стосунки говорять й досі Фото з сайту

Після розриву колишні довго з’ясовували стосунки публічно. Пономарьов заявляв, що Олена його зраджувала - вперше він пробачив, а вдруге вже ні. У відповідь Мозгова сказала, що співак став для неї уроком і, виконавши свою місію, може бути вільний.

Минулого року продюсерка зазначала, що попри спільну дитину, дочку Євгенію, вони з Олександром не підтримують спілкування.

Андрій Джеджула та Санта Дімопулос

Блогерка і екс-"Віа Гра" Санта Дімопулос і шоумен Андрій Джеджула не були офіційно у шлюбі, хоч у стосунках народився спільний син Даніель. Проте їхній розрив мав багато галасу.

Андрій Джеджула, начебто, вкрав авто Санти, яке колись сам їй подарував. Пізніше він стверджував, що Дімопулос підроблювала документи і незаконно вивозила їхню спільну дитину за кордон.

Шоумен пішов далі і заявив про побиття, які, мовляв, були сплановані Сантою через помсту за сина. Сама співачка спростувала це і порекомендувала ексу поспілкуватися з психіатром.

Хоч пара офіційно не була у шлюбі, втім ледь поділила майно і спільного сина Фото з сайту ТСН

Наразі Дімопулос і Джеджула спілкуються лише тоді, коли справа стосується Даніеля. Ба більше, тепер їхній нащадок живе з батьком.

Володимир Остапчук

Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук розійшовся з ексдружиною Оленою Войченко після 12-ти років шлюбу спокійно. Аж поки колишня не заявила про численні зради Остапчука і що він абсолютно не дбає про їхніх спільних дітей, Емілію та Евана-Олександра. Тоді ж поповзли перші чутки про роман шоумена з Христиною Горняк, з якою він пізніше одружився.

Остапчук "благородно" розділив майно порівну, а Войченко не переставала шокувати новими подробицями їхніх стосунків і тим, що вони не можуть поділити дітей.

Згодом телеведучий визнав, що "наробив дурниць" у стосунках з Оленою.

Остапчук визнав, що був неправий щодо Олени Фото instagram

Кохання і пристрасті, які були між новоспеченою парою Горняк-Остапчук, тривали недовго і згодом закінчилися розлученням, а також хвилею скандалів.

Незабаром після розриву шоумен взяв шлюб із журналісткою Катериною Полтавською, яка минулоріч подарувала йому сина.

Спочатку Христина і Володимир не могли поділити спільний будинок, але все ж дійшли консенсусу. А пізніше сварка завʼязалася вже між нотаріускою і молодою дружиною Остапчука. Дійшло вже до того, що Катерина почала перераховувати імовірних коханців Христини. Врешті, жінки помирилися, але чи надовго?

Володимир Остапчук з Христиною Горняк Фото Instagram

Інна і Василь Вірастюки

Василь та Інна Вірастюки були у шлюбі 15 років. У стосунках народилося двоє синів - Олег та Олександр. Здавалося, що у родині панують лад і спокій, втім у 2024 році подружжя офіційно розірвало стосунки.

Згодом з’ясувалося, що 51-річний спортсмен зраджував Інну, а причинами свого вчинку назвав від’їзд дружини за кордон та втручання тещі. Також Василь жалівся, що ексдружина хоче, аби він пішов від неї "в одних шкарпетках".

Одне з найбільш скандальних розлучень минулого року Фото instagram

У Вірастюка та його нової обраниці Ірини, яка молодша за нього на 11 років, вже двоє дітей. Проте претензії і судова тяганина з колишньою продовжуються й досі.

